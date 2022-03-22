Не торгуватимуть з агресором! Нафтопереробний гігант з Японії відмовився купувати сировину в Росії

Через вторгнення російських військ в Україну японський нафтопереробник не торгуватиме з РФ

Японці не купуватимуть нафту в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У японській компанії Eneos Holdings Inc заявили про припинення торгівлі з Росією. Таке рішення найбільший в країні нафтопереробник ухвалив через війну в Україні.

Як пише Reuters, до квітня ще діятимуть підписані контракти, а з наступного місяця Eneos більше не купуватиме російської нафти.

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Голова компанії Цутому Сугіморі повідомив, що від початку вторгнення РФ, Eneos не підписувала більше контрактів з країною-агресоркою. Альтернативи російській нафті шукатимуть на Близькому Сході.

Японці очікують підвищення цін на нафту в світі, з огляду на західні санкції. Уже зараз ціни становлять понад 100 доларів за барель, оскільки в ЄС планують ввести ембарго на сировину з Росії. Запобігти тотальному зростанню цін може лише додатковий видобуток ресурсу в Саудівській Аравії або Об’єднаних Арабських Еміратах.

Додамо, що нафтогазова корпорація Eneos Holdings володіє нафтопереробними компаніями і підприємствами з видобутку енергоносіїв. Зокрема JX Holdings, куди входять JX Nippon Oil & Energy, JX Nippon Oil & Gas Exploration та JX Nippon Mining & Metals.

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Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України західні країни почали впроваджувати санкції проти агресора. Зокрема, США та Велика Британія відмовилися купувати російську нафту й газ.

Із РФ повиходили великі нафтові компанії – Shell, BP, Eni, E.ON, не кажучи вже про сотні світових брендів з інших галузей.

На світовому ринку фіксують зростання вартості нафти. Ф’ючерси на Brent почали дорожчати ще 18 березня й становили майже 110 доларів за барель. Україна також розвернулася до ЄС і сподівається уникнути дефіциту пального.