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Не торгуватимуть з агресором! Нафтопереробний гігант з Японії відмовився купувати сировину в Росії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 16:01
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Через вторгнення російських військ в Україну японський нафтопереробник не торгуватиме з РФ
Японці не купуватимуть нафту в Росії
Японці не купуватимуть нафту в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У японській компанії Eneos Holdings Inc заявили про припинення торгівлі з Росією. Таке рішення найбільший в країні нафтопереробник ухвалив через війну в Україні.

Як пише Reuters, до квітня ще діятимуть підписані контракти, а з наступного місяця Eneos більше не купуватиме російської нафти.

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Голова компанії Цутому Сугіморі повідомив, що від початку вторгнення РФ, Eneos не підписувала більше контрактів з країною-агресоркою. Альтернативи російській нафті шукатимуть на Близькому Сході.

Японці очікують підвищення цін на нафту в світі, з огляду на західні санкції. Уже зараз ціни становлять понад 100 доларів за барель, оскільки в ЄС планують ввести ембарго на сировину з Росії. Запобігти тотальному зростанню цін може лише додатковий видобуток ресурсу в Саудівській Аравії або Об’єднаних Арабських Еміратах.

Додамо, що нафтогазова корпорація Eneos Holdings володіє нафтопереробними компаніями і підприємствами з видобутку енергоносіїв. Зокрема JX Holdings, куди входять JX Nippon Oil & Energy, JX Nippon Oil & Gas Exploration та JX Nippon Mining & Metals.

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Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України західні країни почали впроваджувати санкції проти агресора. Зокрема, США та Велика Британія відмовилися купувати російську нафту й газ.

Із РФ повиходили великі нафтові компанії– Shell, BP, Eni, E.ON, не кажучи вже про сотні світових брендів з інших галузей.

На світовому ринку фіксують зростання вартості нафти. Ф’ючерси на Brent почали дорожчати ще 18 березня й становили майже 110 доларів за барель. Україна також розвернулася до ЄС і сподівається уникнути дефіциту пального.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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