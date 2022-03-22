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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Українців очікує дефіцит пального? Що буде на ринку найближчим часом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 13:28
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Розповідаємо разом із експертами, чого очікувати на ринку пального в Україні найближчим часом
Чи вдасться побороти дефіцит пального в Україні
Чи вдасться побороти дефіцит пального в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 19 березня в Україну почали завозити пальне за новими правилами, тобто без акцизу та зі зниженим ПДВ. У такий спосіб держава намагається вберегти ринок від дефіциту й зростання цін.

Як передає сайт "Сьогодні", прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що завдяки цьому за місяць або два дефіцит пального подолають, а об’єми постачання збільшаться. Експерти щодо таких прогнозів досить обережні.

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Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зауважив, що тепер бензин та дизельне пальне постачатимуть із Європи. В умовах війни перетин кордону здійснити складніше, тож можливі затримки та перебої.

Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн підкреслив, що через розворот українського ринку до ЄС, виникло багато логістичних та ресурсних питань. Це пов’язано з тим, що раніше із західного напрямку було менше поставок.

Газова альтернатива

Трейдери зосередились на бензині та дизелі, тож із автогазом може бути складніша ситуація. За словами експерта ринку зрідженого газу Артема Куюна, водіям автомобілів із газобалонним обладнанням доведеться перейти на дорожчу альтернативу.

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Спеціаліст додав, що після закінчення опалювального сезону, орієнтовно у квітні, постачання газу в Україну збільшиться. Це дозволить зняти напругу на ринку бензину. У перспективі можливий імпорт зрідженого газу із США, хоч і з високою ціною – 28 гривень за літр, у порівнянні з середньою ціною зараз 25 гривень за літр.

Відмова від енергоносіїв РФ

Світові санкції проти Росії та масова відмова від російської нафти та газу внесли свої корективи в економіку. Ціна на нафту зростає через війну в Україні, а в Європі готують нафтове ембарго на енергоносії країни-агресорки.

Економісти переконані, що через вторгнення, яке розпочав Путін, ера російської нафтової промисловості закінчиться. У світі знайдуть альтернативи енергоносіям з РФ, а видобуток російської нафти впаде на 50% назавжди.

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Раніше ми розповідали, що санкції вплинули не лише на російські компанії та олігархів, а й на звичайне населення. Торговельні центри Росії очікують на швидкий крах, хоч і намагаються переорієнтуватися на Азію. Водночас помітний і дефіцит базових продуктів на продовольчому ринку.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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