Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ера російської монополії добігає кінця: як війна знищить видобуток нафти в РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 17:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий геоекономіст розповів, що чекає на російську нафтову промисловість без допомоги Заходу
Як впаде видобуток нафти в РФ
Як впаде видобуток нафти в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ера російської нафтової промисловості незабаром може зустріти свій захід сонця без західної технологічної допомоги.

Таку думку висловив дослідник геоекономіки та засновник дослідницької компанії Zeihan on Geopolitics Пітер Зейхан.

Реклама

За словами Зейхана, без допомоги заходу та із закриттям значної частини зовнішніх ринків видобуток нафти в Росії впаде на 50% і не підлягає подальшому відновленню.

"Потрібні були мільйони людино-годин допомоги з боку таких компаній, як BP і Halliburton, і 32 роки, щоб Росія повернулася до рівня виробництва часів холодної війни", – нагадав дослідник.

Зейхан вважає, що західний світ звикатиме до життя без російської нафти і ще довгий час ціни на чорне золото будуть дуже високими (170-200 дол/бар). Але США спроможні створити внутрішній ринок нафти для власних потреб де ціни будуть близько 70 доларів за барель.

Реклама

Аналітик вважає, що Сполучені Штати – це єдина країна, яка виграла щось від війни РФ проти України.

Росія незамінна?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" заявив, що Росія не є незамінним постачальником енергоносіїв

Експерт зазначає, що Європа вже починає шукати заміну російському газу, замінити нафту також можливо, але зробити це вдасться лише після війни.

Реклама

За словами експерта, для повної переорієнтації на інших постачальників потрібен час та мир.

"Сьогодні" також писали, як російська нафта стає токсичною і розповідали, чи вдасться Путіну повторити "іранський сценарій".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Осторонь не залишився ніхто: як фонди та організації допомагають українцям під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Дуже "несподівано": через війну з Україною бізнес росіян прогорів в Америці Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Росія на межі виживання: торговельні центри агресорки можуть потішити покупців лише дефіцитом Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Нафтовий ринок
Більше новин
Ньюзмейкер
Андрій Галицький

Андрій Галицький

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Гроші
Більше новин
Ньюзмейкер
Євгенія Пласконь

Євгенія Пласконь

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Цитата дня

Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
Детальніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти