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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Эра российской монополии подходит к концу: как война уничтожит добычу нефти в РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 марта, 17:57
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Известный геоэкономист рассказал, что ждет российскую нефтяную промышленность без помощи Запада
Как упадет добыча нефти в РФ
Как упадет добыча нефти в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Эра российской нефтяной промышленности вскоре может встретить свой закат без западной технологической помощи.

Такое мнение высказал исследователь геоэкономики и основатель исследовательской компании Zeihan on Geopolitics Питер Зейхан.

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По его словам, без помощи запада и с закрытием значительной части внешних рынков добыча нефти в России упадет на 50% и не подлежит дальнейшему восстановлению.

"Потребовались миллионы человеко-часов помощи со стороны таких компаний, как BP и Halliburton, и 32 года, чтобы Россия вернулась к уровню производства времен холодной войны", – напомнил исследователь.

Зейхан считает, что западный мир будет привыкать к жизни без российской нефти и еще долгое время цены на черное золото будут очень высокими (170-200 долл/бар). Но США в состоянии создать внутренний рынок нефти для собственных потребностей, где цены будут около 70 долларов за баррель.

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Аналитик считает, что Соединенные Штаты – это единственная страна, выигравшая от войны РФ против Украины.

Россия незаменима?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заявил, что Россия не является незаменимым поставщиком энергоносителей.

Эксперт отмечает, что Европа уже начинает искать замену российскому газу, заменить нефть тоже возможно, но сделать это получится только после войны.

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По словам эксперта, для полной переориентации на других поставщиков необходимо время и мир.

"Сегодня" также писали, как российская нефть становится токсичной и рассказывали, удастся ли Путину повторить "иранский сценарий".

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

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