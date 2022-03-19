Изоляция России продолжается: нефтяные компании одна за другой покидают рынок агрессора

Крупнейшие нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger ограничивают деятельность РФ

Компании продолжают отказываться от сотрудничества с РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российская агрессия против Украины обернулась самой России значительным экономическим ударом и изоляцией мировых рынков. Заявления о выходе различных компаний из РФ появляются чуть ли не каждый день. Тем временем цены на нефть продолжают падать.

Еще две американские компании объявили об ограничении сотрудничества с РФ из-за его агрессии. Это нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger.

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Соблюдение условий санкций

В пресс-службе Halliburton заявили, что немедленно останавливают свой бизнес в России. Еще несколько недель назад компания прекратила все поставки отдельных санкционных деталей и продукции в Россию.

"Компания придерживается санкций, запрещающих транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере сворачивания сделок, оставшихся в России", – говорится в заявлении.

Ограничение инвестиций и внедрение технологий

Прессслужба Schlumberger сообщила, что для компании важны здоровье и безопасность сотрудников и их семей. Корпорация призвала РФ прекратить агрессию, а также присоединилась к соблюдению санкций и ограничила работу с агрессором.

"Мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы будем осуществлять любую деятельность в полном соответствии с применяемыми международными законами и санкциями", – заявили в Schlumberger.

Российская нефть становится токсичной

Российская нефть становится токсичной после разрешения Путиным кровопролитной войны в Украине.

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Бывшие покупатели массово отказываются от нее, и разница в цене между нефтью марки Brent и марки Urals близится к 20 долларам.

Другие компании боятся также оказаться под санкциями из-за соглашений с агрессором и предпочитают обходить кровавые ресурсы.

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