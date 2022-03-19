Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Изоляция России продолжается: нефтяные компании одна за другой покидают рынок агрессора

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 10:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Крупнейшие нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger ограничивают деятельность РФ
Компании продолжают отказываться от сотрудничества с РФ
Компании продолжают отказываться от сотрудничества с РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российская агрессия против Украины обернулась самой России значительным экономическим ударом и изоляцией мировых рынков. Заявления о выходе различных компаний из РФ появляются чуть ли не каждый день. Тем временем цены на нефть продолжают падать.

Еще две американские компании объявили об ограничении сотрудничества с РФ из-за его агрессии. Это нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger.

Реклама

Соблюдение условий санкций

В пресс-службе Halliburton заявили, что немедленно останавливают свой бизнес в России. Еще несколько недель назад компания прекратила все поставки отдельных санкционных деталей и продукции в Россию.

"Компания придерживается санкций, запрещающих транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере сворачивания сделок, оставшихся в России", – говорится в заявлении.

Ограничение инвестиций и внедрение технологий

Прессслужба Schlumberger сообщила, что для компании важны здоровье и безопасность сотрудников и их семей. Корпорация призвала РФ прекратить агрессию, а также присоединилась к соблюдению санкций и ограничила работу с агрессором.

"Мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы будем осуществлять любую деятельность в полном соответствии с применяемыми международными законами и санкциями", – заявили в Schlumberger.

Российская нефть становится токсичной

Российская нефть становится токсичной после разрешения Путиным кровопролитной войны в Украине.

Реклама

Бывшие покупатели массово отказываются от нее, и разница в цене между нефтью марки Brent и марки Urals близится к 20 долларам.

Другие компании боятся также оказаться под санкциями из-за соглашений с агрессором и предпочитают обходить кровавые ресурсы.

"Сегодня" также писали, удастся ли России повторить иранский сценарий и рассказывали, какая страна решила не заключать новых газовых контрактов с агрессором.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Банки пересчитали курс доллара: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Очень "неожиданно": из-за войны с Украиной бизнес россиян прогорел в Америке Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Россия на грани выживания: торговые центры агрессора могут порадовать покупателей только дефицитом Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Нефтевой рынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Андрей Галицкий

Андрей Галицкий

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
Евгения Пласконь

Евгения Пласконь

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять