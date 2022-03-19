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Ізоляція Росії триває: нафтові компанії одна за одною покидають ринок агресора

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19 березня, 10:47
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Найбільші нафтосервісні компанії Halliburton та Schlumberger обмежують діяльність у РФ
Компанії продовжують відмовлятися від співпраці з РФ
Компанії продовжують відмовлятися від співпраці з РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російська агресія проти України обернулася для самої Росії значним економічним ударом та ізоляцією від світових ринків. Заяви про вихід різних компаній з РФ з'являються чи не щодня. Тим часом ціни на нафту продовжують падати.

Ще дві американські компанії оголосили про обмеження співпраці з РФ через її агресію. Це нафтосервісні корпорації Halliburton та Schlumberger.

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Дотримання умов санкцій

У пресслужбі Halliburton заявили, що негайно зупиняють свій бізнес в Росії. Ще кілька тижнів тому компанія припинила всі постачання окремих санкційних деталей та продукції в Росію.

"Компанія дотримується санкцій, що забороняють транзакції та роботу, для деяких державних російських клієнтів також. Halliburton приділятиме першочергову увагу безпеці та надійності в міру згортання операцій, що залишилися в Росії", – йдеться у заяві.

Обмеження інвестицій та впровадження технологій

Пресслужба Schlumberger повідомила, що для компанії важливі здоров'я та безпека співробітників і їхніх сімей. Корпорація закликала РФ припинити агресію, а також приєдналася до санкцій та обмежила свою роботу з агресором.

"Ми вирішили негайно зупинити нові інвестиції та розгортання технологій для наших операцій у Росії. Ми будемо здійснювати будь-яку діяльність у повній відповідності до застосованих міжнародних законів та санкцій", – заявили у Schlumberger.

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Колишні покупці масово відмовляються від неї, різниця в ціні між нафтою марки Brent та марки Urals наближається до 20 доларів.

Інші компанії також бояться опинитися під санкціями через угоди з агресором і воліють оминати криваві ресурси.

"Сьогодні" писали, чи вдасться Росії повторити іранський сценарій, та розповідали, яка країна вирішила не укладати нових газових контрактів з агресором.

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