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Компанії продовжують відмовлятися від російської нафти – що відбувається з цінами

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 09:45
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Розповідаємо, що відбувається на біржі із ф'ючерсами на чорне золото та до чого тут Україна
Що відбувається на біржі 15 березня
Що відбувається на біржі 15 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Норвезька компанія Equinor заявила про припинення торгівлі російською нафтою та нафтопродуктами. Раніше Equinor хотіли обмежитися лише виходом із проєктів країни-агресора.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що компанія все ж таки має підписані раніше домовленості з РФ щодо постачання нафти з РФ і вони будуть виконані, а ось нові угоди з Кремлем не укладатимуть.

Ціни на нафту

Водночас ціни на чорне золото продовжують стрімко падати, після періоду рекордного зростання.

Вартість нафти марки Brent становить 101,93 долар, за даними біржі ICE, а ф'ючерси WTI опустилися нижче 100 доларів. На таке зниження вплинула надія трейдерів на нові переговори між РФ та Україною, які можуть призвести до укладання перемир'я.

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"Очікування позитивних зрушень у російсько-українських переговорах підштовхнули надії на покращення ситуації на глобальному ринку", – заявив аналітик Fujitomi Securities Co Ltd. Тосітака Тазава.

Також оптимізму ринку додали повідомлення про те, що США розглядають Венесуелу як нового постачальника нафти.

Російська нафта стає токсичною

Російська нафта стає токсичною після розв'язання Путіним кровопролитної війни в Україні.

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Колишні покупці масово відмовляються від неї та різниця в ціні між нафтою марки Brent та марки Urals наближається до 20 доларів.

Інші компанії бояться також опинитися під санкціями через угоди з агресором і вважають за краще оминати криваві ресурси.

"Сьогодні" також писали, чи вдасться Росії повторити іранський сценарій та розповідали, яка країна вирішила не укладати нових газових контрактів з агресором.

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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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