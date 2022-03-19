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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Спекуляция и газовый шантаж: сможет ли Европа навсегда избавиться от энергоресурсов РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 марта, 13:36
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Вместе с экспертом разбираемся, что происходит на энергетическом рынке и возможно ли заменить на нем РФ
Что будет с рынком энергоносителей в Европе
Что будет с рынком энергоносителей в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С началом российской войны против Украины одним из острейших вопросов стала зависимость Европы от российского газа.

Страна-агрессор неоднократно угрожала высокими ценами и отключениями, постоянно подчеркивая свою незаменимость.

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Действительно ли кремлевский газ нельзя заменить топливом других поставщиков и что происходит с ценами на него, "Сегодня" спросили у президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

Цены на газ

По данным лондонской биржи, с начала войны цены на природный газ пережили чрезвычайные качели: сперва стремительно взлетели и перевалили за 3 тыс. долларов, а затем внезапно обвалились ниже 1200.

Резкие колебания происходят почти каждый день, однако эксперт уверяет, что эти странные прыжки абсолютно нормальны во время войны.

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"Во время мирового кризиса эти фьючерсы очень активны, такова их особенность, модель. На эти биржевые скачки и спекулянтов вообще не нужно обращать внимания", – говорит Охрименко.

Волатильность газовых фьючерсов можно заметить и самому. Например, как только рынок слышит новости об улучшении в российско-украинских переговорах, происходит резкий спад цены на газ.

Так было и 14-15 марта – тогда консультант Inspired Energy отметил, что любой прогресс в мирных переговорах, вероятнее всего, приведет к снижению надбавки за риск и падению цен на газ.

Еще один хороший знак для цен – изменение погоды и потепление, которое неизбежно идет в Европу. Весна снизит спрос на газ, и цены автоматически последуют за ним.

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Что будет без России?

По словам эксперта, Россия не является незаменимым поставщиком энергоресурсов, и сейчас Европа это понимает и ищет альтернативные пути.

После того, как эти пути будут найдены, цены начнут снижаться. Премьер-министр Польши высказал схожее мнение.

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша до конца 2022 года откажется от российских энергоресурсов, и цены на голубое топливо, как ни странно, должны пойти вниз, поскольку рынок избавится от недобросовестного участника, который искусственно мог поднимать стоимость.

В пример Моравецкий привел США, где не произошло таких всплесков, как на европейском рынке, и цена остается стабильной.

"Если у тебя есть нефть и нет покупателей, ты вынужден снижать цену. Важно прогнозировать, во-первых, когда война закончится, а во-вторых, какова будет мировая экономика после войны", – говорит Охрименко.

Эксперт отмечает, что сейчас ситуация абсолютно не рыночная и более или менее точный прогноз можно будет дать по завершении войны.

Хуже всего, говорит Охрименко, затяжная война, поскольку она крайне негативно повлияет на рынок энергоресурсов и они станут очень дорогими.

Теоретически, говорит аналитик, Россию вполне возможно заменить, однако проблема в том, что это нереально сделать во время войны.

"Пока идет война, ничего заменить невозможно, поскольку на это нужно время. Можно заменить Россию, например, Ираком или Венесуэлой, но для этого нужно время и нужен мир", – подчеркнул аналитик.

Миф о незаменимости России развенчивает и тот факт, что с начала полномасштабной войны от ее энергоносителей отказалось множество мировых компаний и даже ряд стран.

О том, какие страны хотят построить водородный трубопровод, чтобы отказаться от российского газа, и хватит ли Украине голубого топлива до конца отопительного сезона, мы писали раньше.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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