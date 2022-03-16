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"Газпром" становится изгоем: кто отказался от покупки газа у российского гиганта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 марта, 18:02
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Рассказываем, кто больше не буде закупать газ в российского "Газпрома"
/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON перестала закупать новые объемы газа у торговых компаний российского "Газпрома" в Европе.

Об этом пишет британское агентство Reuters.

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В компании заявили, что у них нет долгосрочных контрактов с производителями газа напрямую, в ее портфолио небольшое количество голубого топлива было куплено у торговых компаний "Газпрома".

"Российский рынок не входит в число наших целевых регионов. Но ясно одно: если будет более или менее продолжительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас", — говорится в сообщении.

Альтернатива российской нефти

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что планирует посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива, чтобы договориться о дополнительной поставке нефти.

Это делается для того, чтобы побороть зависимость от российских энергоресурсов и не допустить резкого роста цен на нефть. Но есть загвоздка — договорится о таких поставках может только Джонсон, поскольку Джо Байдена не очень любят в этих странах.

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Еще одна проблема заключается в том, что Арабские страны входят в организацию ОПЕК и имеют договоренности с РФ, согласно которым, не имеют права наращивать добычу черного золота.

"Сегодня" также писали, что происходит с ценами на газ и рассказывали, почему РФ не может найти покупателей на свою нефть.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

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