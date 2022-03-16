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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Газпром" стає ізгоєм: хто відмовився від купівлі газу у російського гіганта

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 березня, 18:02
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Розповідаємо, хто більше не закуповуватиме газ у російського "Газпрому"
/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Найбільша німецька енергетична компанія E.ON перестала купувати нові обсяги газу у торгових компаній російського "Газпрому" у Європі.

Про це пише британська агенція Reuters.

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У компанії заявили, що вони не мають довгострокових контрактів з виробниками газу безпосередньо, в її портфоліо невелика кількість блакитного палива була куплена у торгових компаній "Газпрому".

"Російський ринок не входить до наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш-менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це матиме наслідки і для нас", — йдеться у повідомленні.

Альтернатива російській нафті

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що планує відвідати Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та інші країни Перської затоки, щоб домовитися про додаткове постачання нафти.

Це робиться для того, щоб подолати залежність від російських енергоресурсів та не допустити різкого зростання цін на нафту. Але є проблема — домовитися про такі поставки може лише Джонсон, оскільки Джо Байдена не дуже люблять у цих країнах.

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Ще одна проблема полягає в тому, що Арабські країни входять до організації ОПЕК і мають домовленості з РФ, згідно з якими не мають права нарощувати видобуток чорного золота.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з цінами на газ і розповідали, чому РФ не може знайти покупців на свою нафту.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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