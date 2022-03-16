Вітренко запропонував заморозити російські гроші за газ – чим це загрожує агресору

Розповідаємо, як можна позбавити агресора потоку грошей за природний газ

Куди підуть заморожені кошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кошти, які Росія отримує за газ, що постачається європейськім споживачам, мають бути заморожені на спеціальних рахунках до завершення війни проти України.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню The Economist.

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Вітренко пропонує зберігати ці гроші на спеціальному цільовому депозитному рахунку – escrow account.

"І Росія не зможе їх отримати до повного виведення військ з України. Це позбавить путіна ресурсу фінансувати війну проти нас та може прискорити її завершення", – заявив голова компанії.

Ціни на газ в Європі

Біржові ціни на газ у ЄС після початку війни РФ проти українського народу пережили історичне зростання – до більш ніж 3 тис. доларів за тисячу кубометрів.

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Але на початку цього тижня, з 14 березня, вони почали стрімке зниження, і вже 15-го числа блакитне паливо коштувало менш ніж 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Таке піке цін, на думку аналітиків Bloomberg, відбувається на тлі новин про продовження російсько-українських переговорів. Ще одним чинником подешевшання є більш сприятливі погодні умови, а саме потепління.

"Сьогодні" також писали, якій ціні на нафту відповідає нинішня вартість газу і яким чином Європа планує відмовитись від газу агресора.