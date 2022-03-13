Реальная ситуация еще хуже. Почему нынешние цены на газ можно считать космическими

Рассказываем, какой цене на нефть эквивалентна нынешняя биржевая стоимость голубого топлива

Аналитик рассчитал соотношение цен на газ и нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Обозреватель по энергетике и сырьевым товарам агентства Bloomberg Хавьер Блас рассчитал, на сколько высока спотовая цена на газ в Европе.

Свои расчеты Хавьер опубликовал в Twitter.

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По словам аналитика, при стоимости газа 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров это эквивалент цены нефти в 600 долларов за баррель. Такую цену можно считать космической, поскольку даже после резкого скачка цены на черное золото не превышали 140 долларов за баррель.

В тоже время премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что запасы газа в украинских ПХГ на данный момент равны около 9,5 млрд кубометров.

"Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. Укргаздобыча продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения, там, где происходят боевые действия", – сказал он.

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Отказ от российской нефти

11 марта правительство Канады объявило о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее на такой шаг пошла и Великобритания, а вот США отказались не только от нефти, но и газа, и даже российского угля.

"Сегодня" ранее писали, сможет ли РФ повторить иранский сценарий, и рассказывали, как Евросоюз планирует отказаться от газа агрессора.