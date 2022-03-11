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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

И снова запрет: Канада больше не будет импортировать нефтепродукты из РФ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 19:07
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Канадское правительство запретило импортировать в страну нефтепродукты из России
Канада запретила импорт российской нефти
Канада запретила импорт российской нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В результате войны против Украины на Россию посыпались санкции и запреты от мирового сообщества. Вслед за США и Великобританией от российской нефти отказалась и Канада.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства.

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"Правила запрещают любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады импортировать или покупать определенные конкретные нефтепродукты из России или у находящегося в ней лица", – говорится в заявлении правительства.

Однако есть исключение. Запрет на импорт не касается товаров, если договор на их ввоз, покупку или приобретение заключили до момента вступления в силу указа о санкциях.

Предварительные запреты на импорт нефти

Ранее и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 8 марта объявил о запрет импорта русских энергоносителей – нефти, газа, угля и всех остальных. Кроме того, Штаты запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

По словам Байдена, это удар по главной артерии русской экономики.

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Следом за США об эмбарго на российскую нефть объявила Великобритания, однако отказаться от нее страна планирует до конца года.

Также "Сегодня" рассказывали, что большая часть российской нефти, которая была экспортирована из портов, осталась вне спроса. Что сейчас происходит с ценами на нефть и чего ждать дальше?

Кроме того, мы сообщали, что ЕС готовится отказаться от российской нефти, газа и угля.

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