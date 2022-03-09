Не хватает денег? "Газпром" начал прокачивать рекордные объемы газа в ЕС

Европейские страны буквально переполнены российским газом – главный оператор страны-оккупанта выкручивает все трубы на максимум

Россия прокачивает в Европу рекордное количество газа / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 8 марта в Европе зафиксировали рекордные объемы снабжения российского газа за последние 7 лет.

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов системы передачи газа Entsog.

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Согласно обнародованным графикам "Газпром" прогоняет в Европу столько голубого топлива, сколько не предоставлял за аналогичный период с 2015 года. Исходя из этого, в ЕС не только нет дефицита газа, но можно говорить о спланированном повышении цен на топливо.

В России подорожал газ, активно транспортируемый в Европу / Фото: Entsog

По наблюдениям европейцев, поставки от "Газпрома" увеличились после начала вторжения России в Украину. В основном российский оператор пытается перегнать побольше газа как раз через украинскую систему.

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Возросли объемы транспортировки через Украину / Фото: Entsog

Не исключено, что внезапная "газовая атака" России на Европу связана с обвалом рубля и экономическими санкциями. Ведь пару дней назад максимального уровня с 2008 года достигли цены на нефть, явление связывают с запретом США на импорт черного золота из России.

Что не так с российским газом

Ранее мы писали, что российский газовый монополист использовал голубое топливо как оружие против Европы. "Газпром" целенаправленно ограничил поставки газа, чтобы усугубить энергетический кризис в западных странах.

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В начале 2022 года аналитики фиксировали рекордно низкие поставки газа, не покрывавшие потребности ЕС. Тогда это окрестили "итальянским страйком". А уже в первую неделю марта цены на газ в Европе взлетели до более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров, что на 500–700 долларов больше расчетной цены накануне.

В то же время сертификацию "Северного потока-2", оператором которого является тот же "Газпром", приостановили. В США дали неутешительные прогнозы для новой российской трубы стоимостью в миллиарды долларов.