Не вистачає грошей? "Газпром" почав прокачувати рекордні обсяги газу до ЄС

Європейські країни буквально переповнені російським газом – головний оператор країни-окупанта викручує всі труби на максимум

Росія прокачує до Європи рекордну кількість газу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Станом на 8 березня в Європі зафіксували рекордні об’єми постачання російського газу за останні 7 років.

Про це свідчать дані Європейської мережі операторів системи передачі газу Entsog.

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Відповідно до оприлюднених графіків "Газпром" проганяє до Європи стільки блакитного палива, скільки не надавав за аналогічний період з 2015 року. Виходячи з цього, в ЄС не лише немає дефіциту газу, а й можна говорити про сплановане підняття цін на паливо.

В Росії подорожчав газ, який активно транспортують до Європи / Фото: Entsog

За спостереженнями європейців, поставки від "Газпрому" збільшилися після початку вторгнення Росії в Україну. В основному російський оператор намагається перегнати побільше газу саме через українські системи.

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Зросли об'єми транспортування через Україну / Фото: Entsog

Не виключено, що раптова "газова атака" Росії на Європу пов'язана з падінням рубля та економічними санкціями. Адже напередодні максимального рівня з 2008 року досягли ціни на нафту, що пов'язують із забороною США на імпорт чорного золота з Росії.

Що не так з російським газом

Раніше ми писали, що російський газовий монополіст використав блакитне паливо як зброю проти Європи. "Газпром" цілеспрямовано обмежив постачання газу, щоб посилити енергетичну кризу в західних країнах.

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На початку 2022 року аналітики фіксували рекордно низькі поставки газу, які не покривали потреби ЄС. Тоді це охрестили "італійським страйком". А вже у перший тиждень березня ціни на газ у Європі злетіли до понад 3 тисяч доларів за тисячу кубометрів, що на 500–700 доларів більше за розрахункову ціну напередодні.

Водночас сертифікацію "Північного потоку-2", оператором якого є той же "Газпром", призупинили. У США дали невтішні прогнози для нової російської труби, вартістю в мільярди доларів.