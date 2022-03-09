Газпромівський "метал" помирає: у США озвучили долю "Північного потоку – 2"

У Європі зупинили сертифікацію проєкту "Північний потік – 2" через військовий напад Росії на Україну.
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала російський газопровід "мертвим", передає NDTV.
За її словами, "Північний потік – 2" зараз є не більше ніж шматком металу на дні океану. Шансів на те, що "Газпрому" вдасться відновити проєкт на мільярди доларів, фактично немає.
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Санкції проти Росії
Німеччина припинила процес сертифікації "Північного потоку – 2" ще 22 лютого у відповідь на визнання Росією псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Європа одностайна в своїй позиції – російський газогін не є пріоритетом для країн ЄС. Одна із причин у тому, що по новому трубопроводу газ подає старий постачальник – "Газпром".
Водночас країни Заходу посилюють санкції проти енергетичного сектора Росії. Трейдери також масово відмовляються від купівлі російської нафти.
Раніше ми писали, що з Росії та Білорусі тікають представники великого бізнесу, що сильніше наближає країну-агресорку до краху.