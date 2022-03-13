Реальна ситуація ще гірша. Чому нинішні ціни на газ можна вважати космічними

Розповідаємо, якій ціні на нафту еквівалентна нинішня біржова вартість блакитного палива

Аналітик розрахував співвідношення цін на газ та нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оглядач з енергетики та сировинних товарів агентства Bloomberg Хав'єр Блас розрахував, наскільки висока ціна на газ у Європі.

Свої розрахунки Хав'єр опублікував у Twitter.

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За словами аналітика, за вартості газу 2,5 тис. доларів за тисячу кубометрів це еквівалент ціни нафти у 600 доларів за барель. Таку ціну можна вважати космічною, оскільки навіть після різкого стрибка ціни на чорне золото не перевищували 140 доларів за барель.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що запаси газу в українських ПСГ на цей час дорівнюють близько 9,5 млрд кубометрів.

"Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. Укргазвидобування продовжує видобуток газу на всіх об'єктах, крім тих, що знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії", – сказав він.

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Відмова від російської нафти

11 березня уряд Канади оголосив про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше на такий крок пішла і Велика Британія, а ось США відмовилися не лише від нафти, а й газу та навіть російського вугілля.

"Сьогодні" раніше писали, чи зможе РФ повторити іранський сценарій, та розповідали, як Євросоюз планує відмовитися від газу агресора.