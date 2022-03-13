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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Реальна ситуація ще гірша. Чому нинішні ціни на газ можна вважати космічними

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 березня, 13:07
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Розповідаємо, якій ціні на нафту еквівалентна нинішня біржова вартість блакитного палива
Аналітик розрахував співвідношення цін на газ та нафту
Аналітик розрахував співвідношення цін на газ та нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оглядач з енергетики та сировинних товарів агентства Bloomberg Хав'єр Блас розрахував, наскільки висока ціна на газ у Європі.

Свої розрахунки Хав'єр опублікував у Twitter.

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За словами аналітика, за вартості газу 2,5 тис. доларів за тисячу кубометрів це еквівалент ціни нафти у 600 доларів за барель. Таку ціну можна вважати космічною, оскільки навіть після різкого стрибка ціни на чорне золото не перевищували 140 доларів за барель.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що запаси газу в українських ПСГ на цей час дорівнюють близько 9,5 млрд кубометрів.

"Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. Укргазвидобування продовжує видобуток газу на всіх об'єктах, крім тих, що знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії", – сказав він.

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Відмова від російської нафти

11 березня уряд Канади оголосив про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше на такий крок пішла і Велика Британія, а ось США відмовилися не лише від нафти, а й газу та навіть російського вугілля.

"Сьогодні" раніше писали, чи зможе РФ повторити іранський сценарій, та розповідали, як Євросоюз планує відмовитися від газу агресора.

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