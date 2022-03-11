РФ не в тренді: у ЄС розповіли, як відмовлятимуться від російського газу

Схоже, Європа всерйоз вивчила питання незалежності від російського газу та готова розпочати конкретні кроки для реалізації

Росія може втратити європейський ринок для постачання блакитного палива / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія підготувала план REPowerEU, в якому представила необхідні кроки для відмови країн Європи від російського газу .

Про це повідомляє прес-служба представництва Європейського Союзу України.

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У розробленому документі сказано, що вже до кінця 2022 року Європейський Союз зможе на 100 млрд. кубометрів зменшити споживання газу з РФ вже до кінця 2022 року. Це дві третини річного імпорту газу із Росії.

План незалежності від газу ґрунтується на двох напрямках:

диверсифікація поставок та залучення більше відновлюваних джерел газу;

прискорений перехід до чистої енергії.

Планується, зокрема, збільшити імпорт зрідженого природного газу та трубопроводів, що дозволить замінити 60 млрд. кубометрів російського газу та подвоїти стійке виробництво біометану, що компенсує ще 18 млрд. кубометрів.

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Крім цього, у планах ЄС:

збільшити виробництво та імпорт відновлюваного водню;

замінити природний газ на газ, що виробляється з відновлюваних джерел;

встановити більше мільйона фотоелектричних панелей на дахах будинків, підприємств та фермерських господарств;

подвоїти швидкість встановлення теплових насосів протягом наступних п'яти років;

до кінця 2022 року близько 25% електроенергії в Європі видобуватиме за рахунок сонячної енергії.

Санкції проти Росії

Після того, як Володимир Путін наказав своїм військам вдертися в Україну, Європейський Союз скував Росію жорсткими санкціями.

А президент Джо Байден 8 березня заявив про заборону імпорту російської нафти та газу. Потім Росію залишила велика енергетична компанія Shell. Слідом за ними санкції підтримали Великобританія та компанія BP, а також італійська Eni.

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А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це є "нераціональним" для країн ЄС.

Раніше "Сегодня" вже розповідали, які служби доставки перестали працювати в РФ, і розповідали, що відбувається з російським рублем.