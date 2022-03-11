Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

РФ не в тренді: у ЄС розповіли, як відмовлятимуться від російського газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 16:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Схоже, Європа всерйоз вивчила питання незалежності від російського газу та готова розпочати конкретні кроки для реалізації
Росія може втратити європейський ринок для постачання блакитного палива
Росія може втратити європейський ринок для постачання блакитного палива / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія підготувала план REPowerEU, в якому представила необхідні кроки для відмови країн Європи від російського газу .

Про це повідомляє прес-служба представництва Європейського Союзу України.

Реклама

У розробленому документі сказано, що вже до кінця 2022 року Європейський Союз зможе на 100 млрд. кубометрів зменшити споживання газу з РФ вже до кінця 2022 року. Це дві третини річного імпорту газу із Росії.

План незалежності від газу ґрунтується на двох напрямках:

  • диверсифікація поставок та залучення більше відновлюваних джерел газу;
  • прискорений перехід до чистої енергії.

Планується, зокрема, збільшити імпорт зрідженого природного газу та трубопроводів, що дозволить замінити 60 млрд. кубометрів російського газу та подвоїти стійке виробництво біометану, що компенсує ще 18 млрд. кубометрів.

Реклама

Крім цього, у планах ЄС:

  • збільшити виробництво та імпорт відновлюваного водню;
  • замінити природний газ на газ, що виробляється з відновлюваних джерел;
  • встановити більше мільйона фотоелектричних панелей на дахах будинків, підприємств та фермерських господарств;
  • подвоїти швидкість встановлення теплових насосів протягом наступних п'яти років;
  • до кінця 2022 року близько 25% електроенергії в Європі видобуватиме за рахунок сонячної енергії.

Санкції проти Росії

Після того, як Володимир Путін наказав своїм військам вдертися в Україну, Європейський Союз скував Росію жорсткими санкціями.

А президент Джо Байден 8 березня заявив про заборону імпорту російської нафти та газу. Потім Росію залишила велика енергетична компанія Shell. Слідом за ними санкції підтримали Великобританія та компанія BP, а також італійська Eni.

Реклама

А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це є "нераціональним" для країн ЄС.

Раніше "Сегодня" вже розповідали, які служби доставки перестали працювати в РФ, і розповідали, що відбувається з російським рублем.

газРосіяЄС
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Війна всього світу проти РФ: хто і як допомагає Україні у боротьбі з агресором Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький РФ не в тренді: у ЄС розповіли, як відмовлятимуться від російського газу Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Своя вигода? Орбан висловився про санкції ЄС проти нафти й газу з Росії Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Нафтовий ринок
Більше новин
Ньюзмейкер
Андрій Галицький

Андрій Галицький

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Гроші
Більше новин
Ньюзмейкер
Євгенія Пласконь

Євгенія Пласконь

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Цитата дня

Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
Детальніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти