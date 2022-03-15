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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Погрози РФ не страшні? Ціни на газ у Європі впали після рекордного зростання

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 15:10
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на природний газ у Європі 15 березня
Що відбувається на європейській біржі
Що відбувається на європейській біржі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Ціна на газ у Європі вперше з початку березня впала нижче 1200 (1185) доларів за тис. кубометрів.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE.

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Це у понад два рази менше, ніж історичний максимум, якого ф’ючерси досягли після початку широкомасштабного вторгнення РФ (понад 3 тис. доларів).

З початку цього тижня, 14 березня, ціни почали коригуватися. За даними агентства Bloomberg, стабілізація ринку відбувається на тлі новин про продовження російсько-українських переговорів.

"Будь-який прогрес у мирних переговорах, найімовірніше, призведе до зниження надбавки за ризик і падіння цін на газ", – вважає консультант Inspired Energy.

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Ще однією причиною падіння цін є покращення погодних умов у Європі, тобто сезонне потепління, яке ослабить тиск на обсяги зберігання газу.

Зниження цін на нафту

Не лише газ дешевшає після рекордного зростання. 15 березня чорне золото на біржі різко впало, і ціна за баррель еталонної марки Brent становить 101,93 долар, а ф'ючерси WTI опустилися нижче 100 доларів.

На трейдерів також вплинули новини про нові переговори між РФ та Україною, які можуть призвести до укладання перемир'я.

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"Сьогодні" також писали, чи зможе Путін повторити іранський сценарій, і розповідали, як російська нафта стає токсичною.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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