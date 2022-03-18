Проблемы с инфраструктурой? Витренко объяснил, хватит ли "Нафтогазу" ресурсов

В правлении компании прокомментировали ситуацию с обеспечением потребителей голубым топливом

Витренко объяснил, хватит ли "Нафтогазу" ресурсов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко утверждает, что в Украине достаточно запасов газа, чтобы обеспечить им граждан.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции 18 марта.

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По словам Витренко, в подземных хранилищах есть почти 9,5 миллиарда кубометров газа. Этого объема достаточно для удовлетворения потребностей населения в тепле и голубом топливе.

Однако в восточных, южных областях и в Киевской области есть проблемы с инфраструктурой. Из-за постоянной бомбардировки со стороны российских оккупантов бывает сложно, а то и невозможно обеспечить подачу газа в дома украинцев. Аварийные бригады круглосуточно ремонтируют сети, чтобы восстановить тепло почти в 300 тысячах домов.

В то же время агрессивные действия войск России могут сорвать транспортировку газа не только по Украине, но и в Европу. Речь идет об обстрелах инфраструктурных объектов, в том числе компрессорных станций.

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Следовательно "Нафтогаз" и украинские дипломаты убеждают страны ЕС отказаться от российских энергоносителей и призывают прекратить спонсировать войну. Для этого нужно:

ввести полное эмбарго на нефть и газ из России;

отключить все российские финансовые учреждения от SWIFT;

ввести вторичные санкции против Центробанка РФ;

применить Escrow-счета, которые не позволят России выводить деньги за продажу энергоресурсов.

Выступление Юрия Витренко на пресс-конференции 18 марта: смотрите видео

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Отказ от ресурсов РФ

В начале марта США объявили о запрете импорта российского газа и нефти. Аналогичное решение было принято и в Великобритании.

Пока Борис Джонсон пытается договориться о дополнительной поставке топлива из стран Персидского залива, из России массово выходит мировой бизнес. В частности, такие гиганты, как Shell, BP, Eni, E.ON.

Раньше мы рассказывали, что в Украине отказались от НДС и акциза на горючее, чтобы не было его дефицит. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что дизель можно будет купить по 40 гривен, а бензин – по 36 гривен за литр.