Проблеми з інфраструктурою? Вітренко пояснив, чи вистачить "Нафтогазу" ресурсів

У правлінні компанії прокоментували ситуацію із забезпеченням споживачів блакитним паливом

Вітренко пояснив, чи вистачить “Нафтогазу” ресурсів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Голова правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко переконує, що в Україні достатньо запасів газу, щоб забезпечити ним громадян.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції 18 березня.

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За словами Вітренка, у підземних сховищах є майже 9,5 мільярдів кубометрів газу. Цього об’єму більш ніж достатньо для задоволення потреб населення в теплі та блакитному паливі.

Однак у східних, південних областях та в Київській області є проблеми з інфраструктурою. Через постійне бомбування з боку російських окупантів, буває складно, а то й неможливо забезпечити подання газу в домівки українців. Аварійні бригади цілодобово ремонтують мережі, щоб відновити тепло в майже 300 тисячах будинків.

Водночас агресивні дії військ Росії можуть зірвати транспортування газу не лише по Україні, а й до Європи. Йдеться про обстріли інфраструктурних об’єктів, зокрема компресорних станцій.

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Відтак "Нафтогаз" та українські дипломати переконують країни ЄС відмовитися від російських енергоносіїв і закликають припинити спонсорувати війну. Для цього потрібно:

ввести повне ембарго на нафту й газ із Росії;

відключити всі російські фінансові установи від SWIFT;

запровадити вторинні санкції проти Центробанку РФ;

застосувати Escrow-рахунки, які не дозволять Росії виводити гроші за продаж енергоресурсів.

Виступ Юрія Вітренка на пресконференції 18 березня: дивіться відео

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Відмова від ресурсів РФ

На початку березня США оголосили про заборону імпорту російського газу та нафти. Аналогічне рішення ухвалили й у Великій Британії.

Поки Борис Джонсон намагається домовитися про додаткове постачання палива з країн Перської затоки, з Росії масово виходить світовий бізнес. Зокрема, такі гіганти як Shell, BP, Eni, E.ON.

Раніше ми розповідали, що в Україні відмовилися від ПДВ та акцизу на пальне, щоб запобігти його дефіциту. Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що дизель можна буде купити по 40 гривень, а бензин – по 36 гривень за літр.