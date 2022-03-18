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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Проблеми з інфраструктурою? Вітренко пояснив, чи вистачить "Нафтогазу" ресурсів

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 березня, 14:58
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У правлінні компанії прокоментували ситуацію із забезпеченням споживачів блакитним паливом
Вітренко пояснив, чи вистачить “Нафтогазу” ресурсів
Вітренко пояснив, чи вистачить “Нафтогазу” ресурсів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Голова правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко переконує, що в Україні достатньо запасів газу, щоб забезпечити ним громадян.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції 18 березня.

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За словами Вітренка, у підземних сховищах є майже 9,5 мільярдів кубометрів газу. Цього об’єму більш ніж достатньо для задоволення потреб населення в теплі та блакитному паливі.

Однак у східних, південних областях та в Київській області є проблеми з інфраструктурою. Через постійне бомбування з боку російських окупантів, буває складно, а то й неможливо забезпечити подання газу в домівки українців. Аварійні бригади цілодобово ремонтують мережі, щоб відновити тепло в майже 300 тисячах будинків.

Водночас агресивні дії військ Росії можуть зірвати транспортування газу не лише по Україні, а й до Європи. Йдеться про обстріли інфраструктурних об’єктів, зокрема компресорних станцій.

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Відтак "Нафтогаз" та українські дипломати переконують країни ЄС відмовитися від російських енергоносіїв і закликають припинити спонсорувати війну. Для цього потрібно:

  • ввести повне ембарго на нафту й газ із Росії;
  • відключити всі російські фінансові установи від SWIFT;
  • запровадити вторинні санкції проти Центробанку РФ;
  • застосувати Escrow-рахунки, які не дозволять Росії виводити гроші за продаж енергоресурсів.

Виступ Юрія Вітренка на пресконференції 18 березня: дивіться відео

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Відмова від ресурсів РФ

На початку березня США оголосили про заборону імпорту російського газу та нафти. Аналогічне рішення ухвалили й у Великій Британії.

Поки Борис Джонсон намагається домовитися про додаткове постачання палива з країн Перської затоки, з Росії масово виходить світовий бізнес. Зокрема, такі гіганти як Shell, BP, Eni, E.ON.

Раніше ми розповідали, що в Україні відмовилися від ПДВ та акцизу на пальне, щоб запобігти його дефіциту. Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що дизель можна буде купити по 40 гривень, а бензин – по 36 гривень за літр.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

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Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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