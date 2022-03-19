Спекуляція та газовий шантаж: чи зможе Європа назавжди позбавитися енергоресурсів РФ

Разом з експертом з'ясовуємо, що відбувається на енергетичному ринку та чи можливо замінити на ньому РФ

Що буде з ринком енергоносіїв у Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку російської війни проти України одним з найгостріших питань стала залежність Європи від російського газу.

Країна-агресор неодноразово погрожувала високими цінами і відключеннями, постійно підкреслюючи свою незамінність.

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Чи справді кремлівський газ не можна замінити паливом від інших постачальників і що відбувається із цінами на нього, "Сьогодні" запитали у президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка.

Ціни на газ

За даними лондонської біржі, з початку війни ціни на природний газ пережили надзвичайні гойдалки: спочатку стрімко зросли та перевалили за 3 тис. доларів, а потім раптово обвалилися нижче 1200.

Різкі коливання відбуваються майже щодня, однак експерт запевняє, що ці дивні стрибки є абсолютно нормальними під час війни.

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"Під час світової кризи ці ф’ючерси дуже активні, така їхня особливість, модель. На ці біржові стрибки та спекулянтів взагалі не треба звертати увагу", – каже Охріменко.

Волатильність газових ф’ючерсів можна помітити і самостійно. Наприклад, щойно ринок чує новини про зрушення у російсько-українських перемовинах, відбувається різкий спад ціни на газ.

Так було і 14-15 березня – тоді консультант Inspired Energy зазначив, що будь-який прогрес у мирних переговорах, найімовірніше, приведе до зниження надбавки за ризик і падіння цін на газ.

Ще одним хорошим знаком для цін є зміна погоди і потепління, яке неминуче йде в Європу. Весна знизить попит на газ, і з цінами автоматично відбуватиметься те саме.

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Що буде без Росії?

За словами експерта, Росія не є незамінними постачальником енергоресурсів, і тепер Європа це розуміє й починає шукає альтернативні шляхи.

Після того, як ці шляхи будуть знайдені, ціни почнуть знижуватись. Прем’єр-міністр Польщі висловив схожу думку.

Матеуш Моравецький заявив, що Польща до кінця 2022 року відмовиться від російських енергоресурсів, і ціни на блакитне паливо, як не дивно, мають піти вниз, оскільки ринок позбавиться недобросовісного учасника, який штучно міг піднімати вартість.

Як приклад Моравецький навів США, де не відбулося таких стрибків, як на європейському ринку, і ціна залишається стабільною.

"Якщо в тебе є нафта і немає покупців, ти вимушений знижувати ціну. Важливо прогнозувати, по-перше, коли війна закінчиться, а по-друге, якою буде світова економіка після війни", – каже Охріменко.

Експерт наголошує, що нині ситуація є абсолютно не ринковою, а більш-менш точний прогноз можна буде дати після завершення війни.

Найгірше, каже Охріменко, це затяжна війна, оскільки вона вкрай негативно вплине на ринок енергоресурсів, і вони стануть надзвичайно дорогими.

Теоретично, говорить аналітик, Росію цілком можливо замінити, однак проблема полягає в тому, що це нереально зробити під час війни.

"Поки відбувається війна, нічого замінити неможливо, оскільки на це потрібен час. Можна замінити Росію, наприклад, Іраком чи Венесуелою, але для цього треба час і треба мир", – наголосив аналітик.

Міф про незамінність Росії розвінчує і той факт, що з початку повномасштабної війни від її енергоносіїв відмовилось уже багато світових компаній та навіть країн.

Про те, які країни хочуть побудувати водневий трубопровід, щоб відмовитися від російського газу, і чи вистачить Україні блакитного палива до кінця опалювального сезону, ми писали раніше.