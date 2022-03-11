Своя выгода? Орбан высказался о санкциях ЕС против нефти и газа из России

Страны Евросоюза решают вопрос о запрете на импорт российского газа и нефти, премьер Венгрии сделал по этому поводу заявление

ЕС может отказаться от наложения санкций на российскую нефть и газ / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Поклонник Путина в Европе Виктор Орбан отрицает возможное введение санкций на импорт нефти и газа из России.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне саммита ЕС в Версале, передает Reuters.

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Венгерский политик рассуждает, прежде всего, категориями выгоды для своей страны. Если на российский газ и нефть не будут наложены санкции в Европе, то его будет покупать Венгрия.

О том, что благодаря поставкам газа и нефти из России Венгрия будет обеспечена энергетически, говорится и в публичном видео на странице Орбана в Facebook.

Интересно, что совершенно противоположное заявление венгерский премьер сделал в начале марта. Тогда он объявил, что Венгрия не будет ветировать санкции ЕС, поскольку странам Европы нужен прежде всего мир. Орбан добавил, что отношения их страны с Россией сбалансированы и прозрачны.

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За последние 10 лет венгерский премьер заработал себе славу поклонника Путина, поэтому его часто критикует оппозиция. Аналитики предполагают, что "потепление" к российским властям у Орбана проявилось из-за желания найти источник дешевого газа для Венгрии.

Санкции против России

Первыми о запрете импорта любых энергоносителей из России заговорили США. Президент Джо Байден заявил об эмбарго на покупку российского черного золота и голубого топлива еще 8 марта.

Впоследствии из России вышла крупная энергетическая компания Shell. Вслед за ними санкции поддержали Великобритания и компания BP, а также итальянская Eni.

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А уже 9 марта против отказа от российского газа и нефти высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поскольку это "нерационально" для стран ЕС.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Европа не может просто так спрыгнуть с газовой и нефтяной иглы России. Соединенное Королевство смогло это себе позволить, поскольку имеет более привилегированное положение.