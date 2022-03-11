Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Своя выгода? Орбан высказался о санкциях ЕС против нефти и газа из России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 14:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страны Евросоюза решают вопрос о запрете на импорт российского газа и нефти, премьер Венгрии сделал по этому поводу заявление
ЕС может отказаться от наложения санкций на российскую нефть и газ
ЕС может отказаться от наложения санкций на российскую нефть и газ / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Поклонник Путина в Европе Виктор Орбан отрицает возможное введение санкций на импорт нефти и газа из России.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне саммита ЕС в Версале, передает Reuters.

Реклама

Венгерский политик рассуждает, прежде всего, категориями выгоды для своей страны. Если на российский газ и нефть не будут наложены санкции в Европе, то его будет покупать Венгрия.

О том, что благодаря поставкам газа и нефти из России Венгрия будет обеспечена энергетически, говорится и в публичном видео на странице Орбана в Facebook.

Интересно, что совершенно противоположное заявление венгерский премьер сделал в начале марта. Тогда он объявил, что Венгрия не будет ветировать санкции ЕС, поскольку странам Европы нужен прежде всего мир. Орбан добавил, что отношения их страны с Россией сбалансированы и прозрачны.

Реклама

За последние 10 лет венгерский премьер заработал себе славу поклонника Путина, поэтому его часто критикует оппозиция. Аналитики предполагают, что "потепление" к российским властям у Орбана проявилось из-за желания найти источник дешевого газа для Венгрии.

Санкции против России

Первыми о запрете импорта любых энергоносителей из России заговорили США. Президент Джо Байден заявил об эмбарго на покупку российского черного золота и голубого топлива еще 8 марта.

Впоследствии из России вышла крупная энергетическая компания Shell. Вслед за ними санкции поддержали Великобритания и компания BP, а также итальянская Eni.

Реклама

А уже 9 марта против отказа от российского газа и нефти высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поскольку это "нерационально" для стран ЕС.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Европа не может просто так спрыгнуть с газовой и нефтяной иглы России. Соединенное Королевство смогло это себе позволить, поскольку имеет более привилегированное положение.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Рубль завис над пропастью: что происходит с валютой агрессора на бирже София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Рубль завис над пропастью: что происходит с валютой агрессора на бирже Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Своя выгода? Орбан высказался о санкциях ЕС против нефти и газа из России Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Нефтевой рынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Андрей Галицкий

Андрей Галицкий

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
Евгения Пласконь

Евгения Пласконь

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять