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Своя вигода? Орбан висловився про санкції ЄС проти нафти й газу з Росії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 14:26
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Країни Євросоюзу вирішують питання про заборону імпорту російського газу та нафти, прем'єр Угорщини зробив щодо цього заяву
ЄС може відмовитись накладати санкції на російську нафту й газ
ЄС може відмовитись накладати санкції на російську нафту й газ / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Прихильник Путіна в Європі Віктор Орбан заперечує можливе впровадження санкцій на імпорт нафти й газу з Росії.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі саміту ЄС у Версалі, передає Reuters.

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Угорський політик міркує насамперед категоріями вигоди для своєї країни. Якщо на російський газ та нафту не накладуть санкцій у Європі, то його купуватиме саме Угорщина.

Про те, що завдяки постачанню газу й нафти з Росії, Угорщина буде забезпечена енергетично, мовиться і в публічному відео на сторінці Орбана у Facebook.

Цікаво, що цілком протилежну заяву угорський прем’єр зробив на початку березня. Тоді він оголосив, що Угорщина не накладатиме вето на санкції ЄС, оскільки країнам Європи потрібен насамперед мир. Орбан додав, що стосунки їхньої країни з Росією є збалансованими та прозорими.

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За останні 10 років угорський прем’єр заробив собі славу прихильника Путіна, тому його часто критикує опозиція. Аналітики припускають, що "потепління" до російської влади в Орбана проявилося через бажання знайти джерело дешевого газу для Угорщини.

Санкції проти Росії

Першими про заборону імпорту будь-яких енергоносіїв з Росії заговорили США. Президент Джо Байден заявив про ембарго на купівлю російського чорного золота й блакитного палива ще 8 березня.

Згодом із Росії вийшла велика енергетична компанія Shell. Вслід за ними санкції підтримала Велика Британія і компанія BP, а також італійська Eni.

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А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це "нераціонально" для країн ЄС.

Водночас прем’єр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що Європа не може просто так зіскочити з газової та нафтової голки Росії. Сполучене Королівство змогло собі це дозволити, оскільки має більш привілейоване становище.

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