Скоро пойдет ко дну: Великобритания готовится национализировать "дочь" "Газпрома"

Британское правительство планирует временно национализировать дочернюю компанию российского "Газпрома"

Великобритания готовится национализировать "дочь" "Газпрома" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая является "дочкой" российского "Газпрома" вскоре может стать подконтрольной правительству Великобритании.

Как пишет Bloomberg, дочерняя компания газового монополиста РФ отвечает за розничную торговлю голубым топливом.

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Предприятие имеет почти 30 тысяч клиентов в сфере бизнеса, однако из-за западных санкций они не хотят сотрудничать с представительством России. Чтобы обеспечить частные и государственные компании газом, Великобритания может на время национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

Известно, что "дочерью" "Газпрома" руководят представители в Лондоне и Манчестере. Газ, которым она торгует, поставляется в частности в британскую Национальную службу здравоохранения. Объемы поставок вдвое больше, чем от местного Bulb Energy Ltd., а это значит, что в случае прекращения закупок российского газа, цены на него существенно возрастут.

Отказ от энергоносителей РФ

Весь мир постепенно отказывается от русского газа и нефти. Вслед за США, решение о прекращении импорта энергоносителей из России приняли в Великобритании и Польше.

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Постепенно из газовой иглы РФ пытается слезть Германия, которая все еще зависима от голубого топлива. Правительство ищет альтернативы в странах Персидского залива, куда раньше ездил британский премьер Борис Джонсон.

В то же время немецкие предприниматели назвали пути выхода из сложившейся ситуации на энергетическом рынке. Они отмечают, что к концу 2022 года можно существенно снизить зависимость от газа из России.

Раньше мы рассказывали о том, как изменяются биржевые цены на газ в Европе из-за санкций против России и какие изменения произошли на украинском экономическом рынке за неделю.