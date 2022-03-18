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Нивелировать рычаг влияния: в Германии придумали, как заменить импортируемый газ из России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 марта, 16:06
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Промышленники Германии нашли, как заменить 50% импортируемого из России газа
В Германии могут заменить половину российского газа
В Германии могут заменить половину российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Снабжение природного газа из России в Германию является одним из экономических рычагов влияния на Европу. Учитывая войну в Украине и международные санкции, в стране опасаются остановки поставок.

Как сообщает Reuters, промышленники из энергетической организации BDEW нашли выход из ситуации.

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По состоянию на январь – март 2022 года Германия получила из России 40% от всего импорта газа. Половину этого объема могут заменить в краткосрочной перспективе.

Возможные варианты

Германия имеет тепловые и ядерные, ветровые и солнечные электростанции. Некоторые производства могут легко заменить использование газа другим ресурсом. Те, которым это сделать непросто, пытаются уменьшить свою зависимость от ископаемого сырья.

Предлагают сократить и заменить потребление газа в жилом секторе на 15%, в промышленном – на 10%, относительно тяжелой промышленности – на 8%. Продолжат работать комбинированные электростанции.

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Немецкое правительство планирует покупать сжиженный природный газ в других странах. Впрочем, страна столкнулась с отсутствием терминалов для приема ресурса. В дальнейшем в стране будут продвигаться зеленая энергетика и программы по утеплению зданий.

Одним из путей замены российского газа является переход на водород. Ранее мы рассказывали, что Германия и Норвегия размышляют над строительством водородного трубопровода.

В то же время, европейский консорциум Ready4H2 сообщал, что почти 1,1 миллиона километров газовой трубопроводной инфраструктуры в Европе сможет работать на "чистом" водороде.

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