Нивелировать рычаг влияния: в Германии придумали, как заменить импортируемый газ из России

Снабжение природного газа из России в Германию является одним из экономических рычагов влияния на Европу. Учитывая войну в Украине и международные санкции, в стране опасаются остановки поставок.
Как сообщает Reuters, промышленники из энергетической организации BDEW нашли выход из ситуации.
По состоянию на январь – март 2022 года Германия получила из России 40% от всего импорта газа. Половину этого объема могут заменить в краткосрочной перспективе.
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Возможные варианты
Германия имеет тепловые и ядерные, ветровые и солнечные электростанции. Некоторые производства могут легко заменить использование газа другим ресурсом. Те, которым это сделать непросто, пытаются уменьшить свою зависимость от ископаемого сырья.
Предлагают сократить и заменить потребление газа в жилом секторе на 15%, в промышленном – на 10%, относительно тяжелой промышленности – на 8%. Продолжат работать комбинированные электростанции.
Немецкое правительство планирует покупать сжиженный природный газ в других странах. Впрочем, страна столкнулась с отсутствием терминалов для приема ресурса. В дальнейшем в стране будут продвигаться зеленая энергетика и программы по утеплению зданий.
Одним из путей замены российского газа является переход на водород. Ранее мы рассказывали, что Германия и Норвегия размышляют над строительством водородного трубопровода.
В то же время, европейский консорциум Ready4H2 сообщал, что почти 1,1 миллиона километров газовой трубопроводной инфраструктуры в Европе сможет работать на "чистом" водороде.