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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Нівелювати важіль впливу: у Німеччині придумали, як замінити імпортований газ із Росії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 березня, 16:06
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Промисловці Німеччини знайшли, як замінити 50% імпортованого з Росії газу
У Німеччині можуть замінити половину російського газу
У Німеччині можуть замінити половину російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Постачання природного газу з Росії до Німеччини є одним з економічних важелів впливу на Європу. З огляду на війну в Україні та міжнародні санкції, в країні побоюються зупинки постачання.

Як повідомляє Reuters, промисловці з енергетичної організації BDEW знайшли вихід із ситуації.

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Станом на січень – березень 2022 року Німеччина отримувала з Росії 40% усього імпорту газу. Половину цього об’єму можуть замінити у короткостроковій перспективі.

Можливі варіанти

Зокрема, Німеччина має теплові та ядерні, вітряні та сонячні електростанції. Деякі виробництва можуть легко замінити використання газу іншим ресурсом. Ті, яким це зробити непросто, намагаються зменшити свою залежність від викопної сировини.

Пропонують скоротити й замінити споживання газу в житловому секторі на 15%, у промисловому – на 10%, у важкій промисловості – на 8%. Продовжать працювати комбіновані електростанції.

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Німецький уряд планує купувати зріджений природний газ в інших країнах. Втім, країна зіткнулася з відсутністю терміналів для приймання ресурсу. Надалі просуватимуть зелену енергетику та програми з утеплення будівель.

Одним із шляхів заміни російського газу є перехід на водень. Раніше ми розповідали, що Німеччина та Норвегія міркують над будівництвом водневого трубопроводу.

Водночас європейський консорціум Ready4H2 повідомляв, що майже 1,1 мільйона кілометрів газової трубопровідної інфраструктури в Європі зможе працювати на "чистому" водні.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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