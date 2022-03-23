Чорне золото за ціною звичайного: чому нафта дорожчає і куди докотяться ціни

Розповідаємо, що відбувається з цінами на чорне золото і куди можуть дорости ціни

Що відбувається на біржі 23 березня / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту продовжують зростати. У середу, 23 березня, вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent досягла 116,7 дол./барель.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures.

Реклама

На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ціни також піднялися і досягли 110,38 доларів на барель.

Такі коливання відбуваються через те, що ринок отримав дані про зниження запасів чорного золота США.

За даними Американського інституту нафти, минулого тижня запаси нафти знизилися на 4,3 млн барелів хоча аналітики очікували зворотного.

Реклама

Також у центрі уваги залишається ситуація з війною в Україні та санкціями проти РФ, які скоро можуть включити ембарго на російську нафту в Європі.

"Якщо ЄС повністю відмовиться від нафти, що надходить з портів РФ і трубами, на ринку утворюється дірка обсягом понад 2 млн барелів на добу, що підтримає ціни в районі $120 за барель у короткостроковій перспективі", – сказала старший аналітик Rystad Energy Луїза Діксон.

Що буде з цінами далі?

За даними агентства Bloomberg, ціни на нафту марки Brent, ймовірно, досягнуть позначки 150 доларів за барель 2022 року.

Реклама

Це може статися через дефіцит пропозиції в Європі за наявності високого попиту, вважає сировинний трейдер Дуг Кінг.

Bloomberg відзначають, що зараз можливості для видобутку більшого обсягу нафти обмежені, а споживання навряд чи скоротиться.

Ембарго на нафту

Канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано заявив, що виступає за нафтове та газове ембарго проти Росії, яка розпочала війну проти України.

Конкретних термінів та умов Шольц поки не озвучив і наголосив, що жорсткіші санкції проти агресора можуть мати серйозні наслідки для європейської економіки.

За словами Шольца, інші країни ЄС ще більш залежать від російських енергоресурсів і їх не можна кине на свавілля долі.

"Сьогодні" також писали, які підприємства досі купують криваву нафту у Кремля й розповідали, хто навпаки припинив купувати чорне золото у РФ.