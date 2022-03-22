Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

На світовому ринку знову подорожчала нафта – причина

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 17:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У світі продовжують зростати ціни на нафту після вторгнення Росії в Україну
Нафта знову подорожчала
Нафта знову подорожчала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 22 березня ціна на нафту піднялася до 116 доларів за барель. Це на 7% більше, ніж у понеділок, 21 березня.

Як пише Reuters, вартість нафти стрімко зростає на тлі можливого ембарго в Євросоюзі та атак нафтових об’єктів Саудівської Аравії.

Реклама

Так, за барель Brent ціна підскочила на 13 центів і становить 115,75 долара. За продукцію West Texas Intermediate просять на 11 центрів більше, тобто 112,23 долара. Обидві марки продають на 7% дорожче, ніж попередньої доби.

Через війну в Україні та заборону імпорту російських енергоносіїв у США ще на початку березня почалися коливання цін на нафту. Рекорд зафіксували на рівні 139 доларів за барель Brent – це рівень 2008 року.

Країни ЄС сподіваються домовитися за додаткове постачання ресурсів із країн Перської затоки, де лідерами є Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати. Однак є ризик нападів хуситів у Саудівській Аравії, що може поставити під загрозу майбутні домовленості.

Реклама

Санкції проти Росії

Від початку війни в Україні проти російської нафти та газу виступили США, Велика Британія та Польща, які відмовилися купувати ресурси в агресора. Із Росії вийшли світові нафтові компанії – Shell, BP, Eni, E.ON.

На світовому ринку фіксують здорожчання ф’ючерсних контрактів на нафту, за якими ще 18 березня просили 110 доларів за барель.

Раніше ми розповідали, що РФ втратить чимало через санкції проти енергетичного сектора. Водночас Україна розвернулася до ЄС і сподівається уникнути дефіциту пального.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Цитата дня

Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
Детальніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти