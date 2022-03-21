Кінець нафтогазової імперії: скільки російських ресурсів опиниться за бортом

Скільки насправді втратить Росія через санкції проти її паливно-енергетичного сектора

Якого відсотка експорту позбудеться Росія / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз та інші країни, які підтримали санкції проти Росії, становили 51,2% у товарообігу агресора, а серед паливно-енергетичного експорту – 66,6% (178,1 млрд дол.).

Про це повідомляє видання The Bell, посилаючись на аналітику "Фінекспертизи".

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У 2021 році оборот Росії з цими країнами досягав 360 млрд доларів, або 45,8% усієї зовнішньої торгівлі країни.

Євросоюз був найбільшим торговим партнером агресора та забезпечував 36% товарообігу минулого року, друге місце посідав Китай, а на третьому розташувалися країни СНД.

"У 48 країн, які підтримали санкції проти Росії, йшло рівно дві третини, або 66,7% ($178,1 млрд), всього російського паливно-енергетичного експорту", – пояснюється у дослідженні.

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Варто врахувати, що саме на енергоресурси та паливо припадало 56,4% сумарного експорту.

Кінець ери нафтовидобутку РФ

Дослідник геоекономіки та засновник дослідницької компанії Zeihan on Geopolitics Пітер Зейхан вважає, що ера російського нафтопрому незабаром зазнає занепаду.

Річ у тому, що Кремль втратить технологічну допомогу Заходу, без якої видобуток нафти в Росії впаде на 50% і не підлягатиме подальшому відновленню.

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Зейхан нагадав, що після холодної війни знадобилося 32 роки та допомога світових компаній, щоб РФ змогла налагодити видобуток чорного золота.

"Сьогодні" також писали, як російська нафта стає токсичною, і розповідали, чи вдасться Путіну повторити іранський сценарій.