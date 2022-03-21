Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Конец нефтегазовой империи: сколько российских ресурсов окажется за бортом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 15:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сколько на самом деле потеряет Россия из-за санкций против ее топливно-энергетического сектора
Какого процента экспорта лишится Россия
Какого процента экспорта лишится Россия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз и другие страны, которые поддержали санкции против России, составляли 51,2% в товарообороте агрессора, а среди топливно-энергетического экспорта – 66,6% (178,1 млрд долл.).

Об этом сообщает издание The Bell, ссылаясь на аналитику "Финэкспертизы".

Реклама

В 2021 году оборот России с этими странами достигал 360 млрд долларов, или 45,8% всей внешней торговли страны.

Евросоюз был крупнейшим торговым партнером агрессора и обеспечивал 36% товарооборота в прошлом году, второе место занимал Китай, а на третьем расположились страны СНГ.

"В 48 стран, поддержавших санкции против России, шло ровно две трети, или 66,7% ($178,1 млрд), всего российского топливно-энергетического экспорта", – поясняется в исследовании.

Реклама

Стоит учесть, что на энергоресурсы и топливо приходилось 56,4% суммарного экспорта.

Конец эры нефтедобычи РФ

Исследователь геоэкономики и основатель исследовательской компании Zeihan on Geopolitics Питер Зейхан считает, что эра российского нефтепрома вскоре встретит свой закат.

Все дело в том, что Кремль лишится технологической помощи Запада, без которой добыча нефти в России упадет на 50% и не подлежит дальнейшему восстановлению.

Реклама

Зейхан напомнил, что после холодной войны понадобилось 32 года и помощь мировых компаний, чтобы РФ смогла наладить добычу черного золота.

"Сегодня" также писали, как российская нефть становится токсичной, и рассказывали, удастся ли Путину повторить иранский сценарий.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять