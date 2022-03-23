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Німеччина закликала ввести нафтове ембарго проти росії — коли чекати санкцій

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23 березня, 09:27
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Заклик запровадити ембарго стосується як нафти, так і газу агресора
Німеччина закликала ввести нафтове ембарго проти агресора
Німеччина закликала ввести нафтове ембарго проти агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за введення санкцій проти росії, яка розвʼязала війну в Україні, а саме — ембарго на нафту та газ агресора.

Про це канцлер заявив на пресконференції у Берліні, передає DW.

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Проте конкретних термінів, коли і за яких умов Європа може позбутися російського газу та нафти, політик не уточнив. Адже, за його словами, ще жорсткіші санкції проти росії можуть мати серйозні наслідки для економіки Європи - інші країни ще більше залежать від енергоресурсів РФ, ніж Німеччина, тому "не можна їх кинути напризволяще".

Поряд з цим Шольц наголосив, що Німеччина працює над диверсифікацією енергоресурсів, і на це потрібен час. Поки, за даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту:

  • в газовому постачанні до Німеччини становить близько 55%;
  • у постачанні вугілля – близько 50%;
  • у постачанні нафти – близько 35%.

"Ми повинні зрозуміти: це може бути не короткострокова справа, а триваліше протистояння. І ми всі маємо вистояти разом", — сказав Шольц.

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Хто досі купує російську нафту?

Проти ембарго раніше висловились Німеччина (як бачимо, зараз риторика дещо змінилася), Нідерланди та Угорщина. Неоднозначну позицію зайняла Болгарія, яка вирішила приєднатися до більшості, якщо санкції підтримають. Водночас за межами ЄС з росією продовжують торгувати Китай та Індія, а також Туреччина.

До переліку основних споживачів нафти з Росії входять такі компанії:

  • болгарський Neftochim Burgas, який належить "Лукойлу";
  • німецький Miro, яким частково володіє "Роснафта";
  • німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснафта";
  • німецький Leuna, яким володіє TotalEnergies;
  • грецький Hellenic Petroleum;
  • італійський ISAB, який належить "Лукойлу";
  • угорська нафтова група MOL;
  • польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;
  • данський Zeeland Refinery, який частково належить "Лукойлу";
  • нідерландський Rotterdam Refinery;
  • індійський Hindustan Petroleum;
  • індійський Indian Oil.

Нагадаємо, що на світовому ринку продовжує дорожчати нафта. Трейдери реагують як на війну в Україні та санкції проти рф, так і на ситуацію в країнах Перської затоки, які стали головною альтернативою для постачання енергоносіїв до Європи.

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Раніше ми розповідали, як Україна намагається збалансувати ринок пального та захиститися від можливого дефіциту.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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