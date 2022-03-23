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После обвинений в пособничестве: TotalEnergies прекращает закупки российской нефти

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23 марта, 08:46
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TotalEnergies входит в список семи "сверхбольших" нефтяных компаний в мире
Нефтяной гигант сворачивает бизнес в россии
Нефтяной гигант сворачивает бизнес в россии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нефтяной гигант TotalEnergies отказывается покупать энергоресурсы в России, компания сворачивает свой бизнес в стране-агрессоре.

Об этом компания заявила на своем сайте.

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Она отметила, что решительно осуждает действия России и приостанавливает инвестиции в проект "Арктик СПГ 2".

"TotalEnergies в одностороннем порядке приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов как можно быстрее и не позднее конца 2022 года", – говорится в заявлении компании.

TotalEnergies также решила приостановить разработки в области аккумуляторов и смазочных материалов в России. Компания заявила, что продолжает поставлять в Европу сжиженный природный газ с завода "Ямал СПГ" "в рамках долгосрочных контрактов, которых она должна соблюдать до тех пор, пока европейские правительства считают, что российский газ необходим".

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Обвинения в пособничестве Кремлю

По информации Liga.net, 21 марта группа экоактивистов разрисовала офис TotalEnergies в Париже, а кандидат в президенты Франции от "зеленых" Янник Жадо обвинил компанию и ее руководителя в пособничестве Кремлю.

Они требовали, чтобы Total ушла из России и не финансировала режим Путина.

Компания же в свою очередь 22 марта заявила о выходе из россии в ответ на "серьезные и необоснованные обвинения в причастности к военным преступлениям", которые совершает агрессор в Украине, пока TotalEnergies продолжает работать в РФ.

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Стоимость нефти стремительно растет

Стоимость нефти стремительно растет на фоне возможного эмбарго в Евросоюзе и атак нефтяных объектов Саудовской Аравии. Буквально 22 марта цена на нефть поднялась до 116 долларов за баррель. Это на 7% больше, чем в понедельник, 21 марта.

Учитывая войну в Украине и запрет импорта российских энергоносителей в США, еще в начале марта начались колебания цен на нефть. Рекорд зафиксировали на уровне 139 долларов за баррель Brent – это уровень 2008 года.

Страны ЕС надеются договориться о дополнительной поставке ресурсов из стран Персидского залива, где лидерами являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако существует риск нападений хуситов в Саудовской Аравии, что может поставить под угрозу будущие договоренности.

Напомним, что с начала войны в Украине против российской нефти и газа выступили США, Великобритания и Польша, которые отказались покупать ресурсы в агрессора. Из России вышли мировые нефтяные компании – Shell, BP, Eni, E.ON.

Ранее мы рассказывали, сколько РФ потеряет из-за санкций против энергетического сектора.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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