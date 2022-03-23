Після звинувачень у пособництві: TotalEnergies припиняє закупки російської нафти

TotalEnergies входить до списку семи "надвеликих" нафтових компаній у світі

Нафтовий гігант згортає бізнес в росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нафтовий гігант TotalEnergies відмовляється купувати енергоресурси в росії, компанія згортає свій бізнес в країні-агресорі.

Про це компанія заявила на своєму сайті.

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Вона зазначила, що рішуче засуджує дії росії та призупиняє інвестиції в проєкт "Арктік ППГ 2".

"TotalEnergies в односторонньому порядку ухвалила рішення більше не укладати і не продовжувати контракти на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів, щоб припинити всі закупівлі російської нафти та нафтопродуктів якнайшвидше і не пізніше кінця 2022 року", – йдеться у заяві компанії.

TotalEnergies також вирішила призупинити розробки в області акумуляторів і мастильних матеріалів в росії. Компанія заявила, що продовжує постачати до Європи зріджений природний газ з заводу "Ямал ППГ" "в рамках довгострокових контрактів, яких вона повинна дотримуватися доти, доки європейські уряди вважають, що російський газ необхідний".

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Звинувачення в пособництві Кремлю

За інформацією Liga.net, 21 березня група екоактивістів розмалювала офіс TotalEnergies у Парижі, а кандидат у президенти Франції від зелених Яннік Жадо звинуватив компанію та її керівника у пособництві Кремлю.

Вони вимагали, щоб Total пішла з Росії і не фінансувала режим Путіна.

Компанія ж у свою чергу 22 березня заявила про вихід з росії у відповідь на "серйозні і безпідставні звинувачення у причетності до воєнних злочинів", які вчиняє агресор в Україні, поки TotalEnergies продовжує працювати у РФ.

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Вартість нафти стрімко зростає

Вартість нафти стрімко зростає на тлі можливого ембарго в Євросоюзі та атак нафтових об’єктів Саудівської Аравії. Буквально 22 березня ціна на нафту піднялася до 116 доларів за барель. Це на 7% більше, ніж у понеділок, 21 березня.

Через війну в Україні та заборону імпорту російських енергоносіїв у США ще на початку березня почалися коливання цін на нафту. Рекорд зафіксували на рівні 139 доларів за барель Brent – це рівень 2008 року.

Країни ЄС сподіваються домовитися за додаткове постачання ресурсів із країн Перської затоки, де лідерами є Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати. Однак є ризик нападів хуситів у Саудівській Аравії, що може поставити під загрозу майбутні домовленості.

Нагадаємо, що від початку війни в Україні проти російської нафти та газу виступили США, Велика Британія та Польща, які відмовилися купувати ресурси в агресора. Із Росії вийшли світові нафтові компанії – Shell, BP, Eni, E.ON.

Раніше ми розповідали, скільки РФ втратить через санкції проти енергетичного сектора.