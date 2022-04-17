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У Росії вигадали, як обходити ембарго на нафту — що скаже Захід

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 11:28
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У Кремлі вважають, що є одразу кілька способів зберегти торгівлю енергоресурсами
Як обійти ембарго на нафту: у РФ вигадали план
Як обійти ембарго на нафту: у РФ вигадали план / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки Євросоюз готується до заборони торгівлі російською нафтою через вторгнення РФ в Україну, у Кремлі вже вивчають варіанти обходу майбутніх санкцій, щоб і далі торгувати енергоресурсами.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Як Росія збирається обходити санкції

За словами директора Фонду енергетичного розвитку РФ Сергія Пікіна, влада розглядає можливість і надалі торгувати нафтою шляхом зміни прапора танкера.

"Насправді питання зміни маршрутів та напрямку транспортування – це насамперед питання прапора, У Росії своїх танкерів немає, але як показує практика, жодні санкції ніколи не зупиняють власників морських суден, і вони без проблем надаватимуть послуги перевезення російської нафти", – каже він.

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Ще один варіант – розбавляти російську нафту з нафтою інших сортів. За таким принципом працює компанія Shell: вона й надалі купує сировину з РФ і змішує з нафтою інших сортів, отримуючи горезвісну "латвійську суміш". Ймовірно, один з ключів до вирішення проблеми – це поява аналогів, наприклад – "турецької суміші".

Дані про видобуток та експорт газу та нафти в РФ під забороною

З недавніх пір Росія закрила дані про видобування та експорт нафти та газу. Пояснюється це тим, що така інформація "бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

Тим часом у світі зростає кількість країн, які декларують плани про відмову від російських енергоресурсів. Наприклад, Сербія вже у 2023 році планує експортувати скраплений природний газ із Греції (ЗПГ) та природний газ з Азербайджану.

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Поставлятимуть газ через інтерконектор між Сербією та Болгарією (IBS). Він має запрацювати наступної осені.

Раніше ми розповідали, що світові ціни на нафту продовжують зростати, і писали, що відбувається з експортом чорного золота з РФ.

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