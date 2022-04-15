У Сербії вигадали, чим замінити російський газ

Сербія спробує зменшити залежність від газу з РФ . Для цього країна вже у 2023 році планує експортувати скраплений природний газ із Греції (ЗПГ) та природний газ із Азербайджану.
Про це сказала віце-прем'єр та міністр гірничої справи та енергетики Зорана Міхайловіч.
Поставлятимуть газ через інтерконектор між Сербією та Болгарією (IBS). Він має запрацювати наступної осені.
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"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас два маршрути надходження газу (через Угорщину та Болгарію), але ми залежимо від Росії. Інтерконектор з Болгарією, який буде готовий наступного року, дасть можливість вести переговори і з вересня наступного року отримувати ЗПГ з Греції, зв'язатися з газом з Азербайджану, тим самим знизить нашу залежність", – сказала чиновниця.
Планується, що газ до Сербії через Болгарію по IBS надходитиме:
- з Південного газового коридору, який пов'язує Азербайджан та Європу;
- після регазифікації із ЗПГ-терміналу Олександруполіс у Греції.
Греція відмовляється від російського газу
Вторгнення Росію в Україну спонукало багато європейських країн відмовлятися від енергоносіїв із РФ. Так, грецька державна компанія EDEY стане учасником програми досліджень родовищ природного газу в країні.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зауважив, що йдеться про розробку родовищ у регіоні. Епіра, Іонії, Кіпарисії та на південно-західному Криті .
Отриманими ресурсами Греція планує замінити природний газ, що імпортується.
Раніше ми розповідали, що найбільша нафтова корпорація Індія вирішила відмовитися співпрацювати з Росією. Indian Oil вже повідомила учасникам ринку, що нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключено з торгів.