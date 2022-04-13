Греція знайшла спосіб відмовитися від російського газу

Війна в Україні спонукала Європу зміцнювати свої енергетичні позиції

Війна Росії проти України змінила позицію Греції щодо імпорту газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Грецька державна компанія EDEY візьме участь в програмі досліджень родовищ природного газу в країні.

За інформацією видання Protagon, оцінюватимуть запаси блакитного палива в шести областях до 2023 року.

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Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зауважив, що мовиться про розробку родовищ в регіоні Епіру, Іонії, Кіпарісії та на південно-західному Криті. Попередні дані свідчать про те, що запаси можуть бути значними, тож уряд оптимістично налаштований.

Видобутими ресурсами Греція планує замінити імпортований природний газ. Компанія EDEY координує весь процес, її потужності також планують модернізувати.

Слабкість Європи

За словами Міцотакіса, вторгнення Росії в Україну підкреслило "структурну енергетичну слабкість Європи" і змінило ситуацію на ринку. До початку повномасштабної війни греки не розглядали комерційну експлуатацію наявних у країні родовищ, але зараз вирішили переглянути цю можливість.

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"Курс цін на газ на міжнародному рівні, відмова від російського газу та його важливість у найближчі десятиліття змушують нас переглянути стратегію", – заявив Міцотакіс.

Міністр енергетики Греції Костас Скрекас зауважив, що уряд уже зараз впровадить кілька важливих ініціатив:

створення робочої групи для моніторингу досліджень родовищ;

запровадження законодавчих змін для прискорення роботи;

співпраця державних структур та концесіонерів.

Слід зазначити, що Греція останніми десятиліттями в основному імпортувала газ для своїх потреб. Донині країна покривала 40% річних потреб у блакитному паливі коштом ресурсу з Росії.

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Відмова від енергоносіїв з РФ

Європа поступово злазить як з газової голки Росії, так і відмовляється від закупівель нафти. Нещодавно про таке рішення заявив світовий трейдер Vitol Group, який планує повністю припинити торгівлю ресурсами з РФ до кінця 2022 року.

Раніше про плани щодо припинення співпраці з Росією оголосили нафтові компанії BP, Shell і Exxon Mobil. Від торгівлі енергоносіями агресора відмовилися США та Велика Британія, однак низка країн ЄС все ще не наважилися на цей крок.

Деякі великі компанії з енергетичної сфери, як Vitol, Trafigura Group та Glencore, продовжують працювати за наявними контрактами, але нових угод не укладають та, по можливості, скорочують обсяги сировини з Росії.

Редакція "Сьогодні" також писала, що найбільша нафтова корпорація Індії відмовилася від співпраці з РФ. Indian Oil вже повідомила учасників ринку, що нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключено з торгів.