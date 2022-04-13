Греция нашла способ отказаться от российского газа

Война в Украине побудила Европу укреплять свои энергетические позиции

Война России против Украины изменила позицию Греции касательно импорта газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Греческая государственная компания EDEY примет участие в программе исследований месторождений природного газа в стране.

По информации издания Protagon, будут оценивать запасы голубого топлива в шести областях к 2023 году.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заметил, что речь идет о разработке месторождений в регионе Эпира, Ионии, Кипарисии и на юго-западном Крите. Предварительные данные свидетельствуют о том, что запасы могут быть значительными, поэтому правительство оптимистично настроено.

Извлеченными ресурсами Греция планирует заменить импортируемый природный газ. Компания EDEY координирует весь процесс, ее мощности планируют модернизировать.

Слабость Европы

По словам Мицотакиса, вторжение России в Украину подчеркнуло "структурную энергетическую слабость Европы" и изменило ситуацию на рынке. До начала полномасштабной войны греки не рассматривали коммерческую эксплуатацию имеющихся в стране месторождений, но сейчас решили пересмотреть эту возможность.

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"Курс цен на газ на международном уровне, отказ от российского газа и его важность в ближайшие десятилетия заставляют нас пересмотреть стратегию", – заявил Мицотакис.

Министр энергетики Греции Костас Скрекас отметил, что правительство уже сейчас внедрит несколько важных инициатив:

создание рабочей группы для мониторинга исследований месторождений;

введение законодательных изменений для ускорения работы;

сотрудничество государственных структур и концессионеров.

Следует отметить, что Греция в последние десятилетия в основном импортировала газ для своих нужд. До сих пор страна покрывала 40% годовых потребностей в голубом топливе за счет ресурса из России.

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Отказ от энергоносителей из РФ

Европа постепенно слезает как с газовой иглы России, так и отказывается от закупок нефти. Недавно о таком решении заявил мировой трейдер Vitol Group, планирующий полностью прекратить торговлю ресурсами из РФ до конца 2022 года.

Ранее о планах о прекращении сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. От торговли энергоносителями агрессора отказались США и Великобритания, однако ряд стран ЕС все еще не решились на этот шаг.

Некоторые крупные компании из энергетической сферы, как Vitol, Trafigura Group и Glencore, продолжают работать по существующим контрактам, но новые соглашения не заключаются и, по возможности, сокращаются объемы сырья из России.

Редакция "Сегодня" также писала, что самая большая нефтяная корпорация Индии отказалась от сотрудничества с РФ. Indian Oil уже сообщила участникам рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals исключена из торгов.