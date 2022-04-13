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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Світовий трейдер із Роттердама більше не торгуватиме російською нафтою

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 19:23
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Незалежний торговець нафтою має намір відмовитися від сировини та продукції з РФ
Російська нафта стає нікому не потрібною
Російська нафта стає нікому не потрібною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Один із найбільших у світі незалежних нафтових трейдерів – Vitol Group із Роттердаму має намір до кінця 2022 року повністю відмовитися від торгівлі російськими енергоресурсами.

Як пише інформагенція Bloomberg, йдеться як про нафту з Росії, так і нафтопродукти, виготовлені з неї.

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У другому кварталі цього року обсяги російської нафти, яку обробляє Vitol, уже суттєво скоротяться, тому що контрактні зобов’язання зменшаться. Нових контрактів та операцій з РФ компанія не планує укладати.

Цю інформацію оприлюднили після того, як радник президента України Володимира Зеленського написав європейським трейдерам, зокрема і Vitol. Українська влада попросила компанії припинити ділові відносини з російським енергосектором, щоб перекрити фінансування війни.

Відмова від ресурсів РФ

Раніше про плани щодо припинення співпраці з Росією оголосили нафтові компанії BP, Shell і Exxon Mobil. У США на урядовому рівні заборонили торгувати російськими енергоносіями.

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Водночас багато країн у ЄС та Азії продовжують купувати російську нафту й газ. Зокрема, безпосередньо з Москви або через трейдерів нафтові вантажі надходять до Індії та Китаю.

Деякі компанії, як Vitol, Trafigura Group, Glencore, продовжують працювати за наявними контрактами, але нових угод не укладають та, по можливості, скорочують обсяги сировини з Росії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Європа споживає чимало вугілля, нафти та блакитного палива з РФ. Агресор лише 2021 року отримав від ЄС майже 90 млрд євро за енергоносії.

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За його словами, ці гроші дозволяють Росії купувати нове озброєння та техніку для вбивства українців та знищення міст. Галущенко закликав міжнародних партнерів до рішучих кроків та запровадження енергетичного ембарго.

Нещодавно на ринку різко здешевшала нафта еталонних марок. Падіння цін на біржі пов’язують зі скороченням споживання на 1,3 млн барелів на добу в Китаї через коронавірус. Так, барель Brent станом на 11 квітня коштував 98,72 долара, WTI – 93,97 долара за барель, а російська Urals знецінилась до 70,89 долара.

Раніше "Сьогодні" писали, що найбільша нафтова корпорація Індії відмовилася від співпраці з РФ. Indian Oil вже повідомила учасників ринку, що нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключено з торгів.

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