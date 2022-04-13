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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Кошти, що вбивають": чому Європа зобовʼязана відмовитися від російської нафти та газу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 13:30
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Доходи від купівлі російських енергоресурсів минулого року становили близько 90 млрд євро
Кошти, витрачені на закупівлю російських енергоносіїв, йдуть на підтримку військ РФ
Кошти, витрачені на закупівлю російських енергоносіїв, йдуть на підтримку військ РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Імпорт російського вугілля становить майже половину споживання твердого палива в ЄС, а тому відмова від нього справді свідчить про реальну готовність ЄС до диверсифікації постачання енергоресурсів. Тепер за країнами — відмова ще й від нафти і газу.

На цьому наполягає Міненерго.

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Так, міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що доходи РФ від продажу цих енергоресурсів лише до ЄС у 2021 році складали близько 90 млрд євро.

"Це кошти, які дозволяють Росії купувати величезну кількість зброї для вбивств українців і знищення наших міст. Сподіваюсь, що наші міжнародні партнери виявлять політичну волю і зроблять рішучі кроки, щоб запровадити повне енергетичне ембарго Росії", — сказав Галущенко.

Як в Україні минув опалювальний сезон

На противагу складній ситуації в Україні та перебоям з постачанням вугілля, протягом осінньо-зимового періоду 2021-2022 держава знайшла альтернативні джерела і маршрути постачання вугілля.

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За словами Галущенка, нам вдалося майже диверсифікувати постачання — близько половини імпортованого вугілля надійшло морськими шляхами.

"Було важко, але ми впорались. Тож щодо відмови від російського вугілля — місія здійсненна. Тим паче за термін у 4 місяці", — зазначив міністр.

Наразі Україна починає підготовку до наступного опалювального сезону.

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Як зміняться тарифи після опалювального сезону

Наприкінці квітня закінчується дія фіксованого річного тарифу на газ та світло, тож у багатьох українців постає питання: що буде з цінами опісля. За словами Галущенка, тарифи на газ та електроенергію в Україні підвищувати не будуть.

"Підвищення тарифів на газ та електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми це забезпечуватимемо – подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати та ухвалювати рішення", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що термін дії річних контрактів на газ за фіксованою ціною закінчується 30 квітня.

Нагадаємо, що в Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які залишили свої домівки і не можуть надавати показники лічильників.

"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за комуналку під час війни.

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