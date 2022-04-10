Платитемо більше? Як зміниться вартість газу та світла вже зовсім скоро

Розповідаємо, що буде з тарифами на газ та світло вже зовсім скоро

У квітні закінчується період дії фіксованого тарифу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Наприкінці квітня закінчується дія фіксованого річного тарифу на газ та світло, тож в багатьох українців постає питання: що буде з цінами опісля.

Відповідь на це питання озвучив міністр енергетики Герман Галущенко в інтервʼю РБК-Україна.

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За його словами, тарифи на газ та електроенергію в Україні підвищувати не будуть.

"Підвищення тарифів на газ та електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми це забезпечуватимемо – подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати та ухвалювати рішення", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що термін дії річних контрактів на газ за фіксованою ціною закінчується 30 квітня.

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Нові платіжки за воду

В Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які залишили свої будинки і не можуть знімати свідчення з лічильників.

На цей період відомство застосовуватиме методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що враховують особливості її застосування під час війни. Застосовуватиметься так званий корегуючий коефіцієнт, який враховує зменшення обсягів постачання послуг порівняно з мирним часом.

Це означає, що нарахування будуть виконуватися з урахуванням коригувального коефіцієнта для тих українців, які не можуть передати показники лічильників води або у яких таких лічильників немає.

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"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за комуналку під час війни, та розповідали, чи загрожує за це позбавлення субсидії.