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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Будем платить больше? Как изменится стоимость газа и света уже совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 апреля, 15:40
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Рассказываем, что будет с тарифами на газ и свет уже совсем скоро
В апреле заканчивается период действия фиксированного тарифа
В апреле заканчивается период действия фиксированного тарифа / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В конце апреля заканчивается действие фиксированного годового тарифа на газ и свет, поэтому у многих украинцев возникает вопрос: что будет с ценами после.

Ответ на этот вопрос озвучил министр энергетики Герман Галущенко в интервью РБК-Украина.

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По его словам, тарифы на газ и электроэнергию в Украине не будут повышать.

"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – сказал чиновник.

Напомним, что срок действия годовых контрактов на газ по фиксированной цене истекает 30 апреля.

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Новые платежки за воду

В Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за обилия беженцев, которые покинули свои дома и не могут снимать показания со счетчиков.

В этот период ведомство будет применять методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, учитывающих особенности ее применения во время войны. Будет применяться так называемый корректирующий коэффициент, который учитывает уменьшение объемов снабжения услуг по сравнению с мирным временем.

Это значит, что начисления будут производиться с учетом корректирующего коэффициента для украинцев, которые не могут передать показатели счетчиков воды или у каких таких счетчиков нет.

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"Сегодня" также писали, можно ли не платить за коммуналку во время войны и рассказывали, угрожает ли за это лишение субсидии.

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