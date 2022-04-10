России нашли замену! Еще одна страна ЕС отказывается от газа агрессора

Новый контракт включает увеличение поставок газа из Алжира и общие инвестиции в возобновляемые источники энергии.
Заметим, что Алжир поставляет газ в Италию по трубопроводу Transmed. Его суточная мощность составляет более 110 млн. куб. м, но сейчас транспортируется меньше 60 млн. куб. м.
На фоне войны РФ в Украине Италия вместе с другими европейскими государствами начала искать альтернативу российскому кровавому топливу. Помимо Алжира одним из запасных вариантов был Азербайджан.
Венгрия готова платить за газ в рублях
Президент России Владимир Путин поставил ультиматум Европе: либо оплата за газ рублями, либо газа в ЕС не будет. Страны ЕС четко отреагировали на такой шантаж и совместно заявили, что не будут выполнять такие условия.
Однако 6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов пойти на условия, которые ставит Россия.
По другим странам очередной газовый шантаж не прошел, и фактически вся Европа отказалась покупать голубое топливо за рубли, а некоторые, например Германия, стали готовиться к экстренному отключению.
"Сегодня" также писали, что РФ решила потребовать платить рублями не только за газ, и рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.