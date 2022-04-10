России нашли замену! Еще одна страна ЕС отказывается от газа агрессора

Европейская страна заменит российский газ голубым топливом Алжира

Италия заменит своего поставщика газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Основным поставщиком газа в Италию может стать Алжир. Он полностью заменит агрессора, если увеличит экспорт топлива на 9-10 млрд куб. м в год до конца 2022 года.

Об этом сообщает Вloomberg.

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Напомним, что в 2021 году Италия получила около 21 млрд куб. м газа из Алжира и 29 млрд куб. м от России.

Новое соглашение между Италией и Алжиром должно быть подписано в понедельник, 11 апреля. Именно на этот день запланирован визит премьер-министра Италии. Марио Драги в североафриканское государство, где он должен встретиться с президентом Абдельмаджидом Теббуном.

О чем идет речь в новом контракте?