Росії знайшли заміну! Ще одна країна ЄС відмовляється від газу агресора

Новий контракт включає збільшення постачання газу з Алжиру та спільні інвестиції у відновлювані джерела енергії
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Зауважимо, що Алжир постачає газ в Італію по трубопроводу Transmed. Його добова потужність становить понад 110 млн куб. м, але наразі транспортується менше 60 млн. куб. м.
На тлі війни РФ в Україні Італія разом із іншими європейськими державами почала шукати альтернативи російському кривавому паливу. Крім Алжиру одним із запасних варіантів був Азербайджан.
Угорщина готова платити за газ в рублях
Президент Росії Володимир Путін поставив ультиматум Європі: або оплата за газ рублями, або газу в ЄС не буде. Країни ЄС чітко відреагували на такий шантаж та спільно заявили, що не виконуватимуть таких умов.
Однак 6 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий піти на умови, які ставить Росія.
Щодо інших країн черговий газовий шантаж не пройшов, і фактично вся Європа відмовилися купувати блакитне паливо за рублі, а деякі, наприклад, Німеччина, стали готуватися до екстреного відключення.
"Сьогодні" також писали, що РФ вирішила вимагати платити рублями не лише за газ, і розповідали, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.