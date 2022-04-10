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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Росії знайшли заміну! Ще одна країна ЄС відмовляється від газу агресора

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 квітня, 09:37
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Європейська країна замінить російський газ на блакитне паливо Алжиру
Італія замінить свого постачальника газу
Італія замінить свого постачальника газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Основним постачальником газу в Італію може стати Алжир. Він повністю замінить агресора, якщо збільшить експорт палива на 9-10 млрд.куб. м. на рік до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Вloomberg.

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Нагадаємо, що у 2021 році Італія отримала близько 21 млрд. куб. м. газу з Алжиру і 29 млрд куб.м. від Росії.

Натомість нова угода між Італією та Алжиром має бути підписана в понеділок, 11 квітня. Саме на цей день запланований візит прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі до північноафриканської держави, де він має зустрітися з президентом Абдельмаджідом Теббуном.

Про що йдеться в новому контракті?

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