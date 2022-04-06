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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

На повідку у Кремля: Угорщина готова платити Росії за газ рублями

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 17:21
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Попри спільну відмову країн ЄС виконувати вимоги Кремля, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова сплачувати Росії за газ рублями
Угорщина заявила про готовність виконувати умови російського агресора
Угорщина заявила про готовність виконувати умови російського агресора / Фото: Getty Images, сайт Кремля, Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін поставив ультиматум Європі: або оплата за газ рублями, або газу в ЄС не буде. Країни ЄС чітко відреагували на такий шантаж та спільно заявили, що не виконуватимуть таких умов.

Однак 6 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий піти на умови, які ставить Росія. Про це повідомляє Reuters.

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Орбан і тісні ділові зв'язки з Росією

"Угорщина заплатить за поставки в рублях, якщо Росія цього попросить", сказав угорський прем'єр і наголосив, що Угорщина не матиме складнощів з оплатою поставок газу з Росії в рублях.

У виданні нагадують, що Орбан вчетверте поспіль переміг на виборах 3 квітня. Він понад 10 років підтримує тісні ділові стосунки з РФ. А перемога на виборах прийшла, зокрема, завдяки обіцянці зберегти безпеку постачання газу для угорських домогосподарств.

Крім того, Угорщина увійшла у той невеликий список європейських країн, які не підтримали енергетичні санкції проти Росії за її війну проти України.

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Оплата за газ у рублях

23 березня Путін заявив, що від так званих "недружніх країн" Росія тепер прийматиме оплату за газ тільки в рублях, хоча в контрактах прописані переважно євро, а іноді долари.

Таким чином, Путін хотів не тільки максимально відстрочити дефолт, а й обійти економічні санкції Заходу.

Після ультиматум підтвердив його прессекретар Пєсков, і на відмову Європи виконувати вимоги Кремля він заявив, що "немає грошей – немає газу".

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Але черговий газовий шантаж не пройшов, і всі європейські країни відмовилися купувати блакитне паливо за рублі, а деякі, наприклад, Німеччина, стали готуватися до екстреного відключення.

"Росія значно більше залежить від ринку збуту своїх енергоносіїв, ніж ці країни. Європейці довго не наважувалися на ембарго, це те, що вимагає Україна. Тепер це за них зробили росіяни. Ми бачимо, що російські контрсанкції ефективніше завдають шкоди Росії, ніж санкції", – заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса під час телемарафону.

Судячи з усього, це зрозуміли і в Росії, і така жорстка колективна відповідь союзників змусила Путіна відмовитися від своєї підлої ідеї переписати існуючі контракти.

"Сьогодні" також писали, що РФ вирішила вимагати платити рублями не лише за газ, і розповідали, що ЄС 5 квітня оголосив про вугільне ембарго проти агресора, а також про заборону операцій з чотирма ключовими російськими банками.

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