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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У відповідь на звірства в Бучі: ЄС запровадить ембарго на вугілля з Росії

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 16:33
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Європейський Союз оголосив про п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України
ЄС оголосив про нові санкції проти РФ
ЄС оголосив про нові санкції проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС 5 квітня оголосив про вугільне ембарго проти агресора, а також про заборону операцій з чотирма ключовими російськими банками. Таке рішення прийняли після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Що входить до п'ятого пакету санкцій проти РФ

Цей черговий пакет складається з 6 частин. Зокрема, це:

  • заборона на імпорт російського вугілля, що скоротить дохід РФ на 4 млрд євро на рік;
  • заборона транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде ВТБ банк;
  • заборона російським суднам та операторам заходити у порти країн ЄС;
  • заборона на експорт до РФ вартістю 10 млрд євро щороку у сферах напівпровідників, машин, транспортного обладнання;
  • заборона на імпорт з РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю, що коштуватиме агресору 5,5 млрд євро;
  • заборона російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та заборона російським держустановам надавати фінансову підтримку.

"Ми також працюємо над додатковими санкціями, зокрема щодо імпорту нафти, і розглядаємо деякі ідеї держав-членів, як-от податки або певні канали платежів", зазначила фон дер Ляєн.

Як Росія обходить санкції

"Сьогодні" вже розповідали, що РФ вже знайшла союзників, які допомагають їй обходити обмеження та постачати з-за кордону підсанкційні товари.

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Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

Ще один канал постачання товарів військового призначення до РФ Східна Азія. Зокрема, таким чином постачаються:

  • запчастини для техніки;
  • електроніка;
  • оптичні прилади.

Також ми писали, як ембарго на нафту і газ з РФ позначиться на гаманцях європейців.

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