Сильно збідніють? Як ембарго на нафту і газ із РФ позначиться на гаманцях європейців

Аналітики вже підрахували, як ембарго на торгівлю з РФ "вдарить" по гаманцях європейців

Ембарго на нафту і газ з РФ: чим це загрожує для Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Збитки європейських країн від повного заборони на імпорт енергоресурсів із РФ складе всього 0,2-0,3% від валового національного прибутку. Тобто, один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.

Про це пише видання Reuters.

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Дані Ради економічного аналізу Франції показують, що повне ембарго було б "керованим" для економік ЄС.

Вартість варіюватиметься в широких межах, ембарго також позначиться на економіках таких країн як:

Литва;

Болгарія;

Словаччина;

Фінляндія;

Чехія.

Тим часом у Німеччині в Німеччині, у якої найбільша економіка в ЄС, удар по валовому національному доходу складе приблизно від 0,15% до 3% .

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Франція, друга за величиною економіка блоку, буде серед країн, які найменше постраждають із економічними втратами у розмірі 0,15 – 0,3%, оскільки вона набагато менше залежить від імпорту енергоносіїв із РФ.

Що в Європі думають про нові санкції проти РФ

Ідею про заборону купувати енергоносії РФ підтримують країни Балтії та Польща, але Німеччина гальмує цей процес.

Очікується, що обговорення нових санкцій з боку ЄС проти Росії відбудеться у середу, 6 квітня.

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Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, кораблям агресора можуть заборонити використовувати порти ЄС. Планується накласти також низку індивідуальних обмежень.

"Сьогодні" вже розповідали, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв із РФ, і писали, що президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію допомогти Україні у війні проти Росії.