Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Сильно збідніють? Як ембарго на нафту і газ із РФ позначиться на гаманцях європейців

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 19:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Аналітики вже підрахували, як ембарго на торгівлю з РФ "вдарить" по гаманцях європейців
Ембарго на нафту і газ з РФ: чим це загрожує для Європи
Ембарго на нафту і газ з РФ: чим це загрожує для Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Збитки європейських країн від повного заборони на імпорт енергоресурсів із РФ складе всього 0,2-0,3% від валового національного прибутку. Тобто, один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.

Про це пише видання Reuters.

Реклама

Дані Ради економічного аналізу Франції показують, що повне ембарго було б "керованим" для економік ЄС.

Вартість варіюватиметься в широких межах, ембарго також позначиться на економіках таких країн як:

  • Литва;
  • Болгарія;
  • Словаччина;
  • Фінляндія;
  • Чехія.

Тим часом у Німеччині в Німеччині, у якої найбільша економіка в ЄС, удар по валовому національному доходу складе приблизно від 0,15% до 3% .

Реклама

Франція, друга за величиною економіка блоку, буде серед країн, які найменше постраждають із економічними втратами у розмірі 0,15 0,3%, оскільки вона набагато менше залежить від імпорту енергоносіїв із РФ.

Що в Європі думають про нові санкції проти РФ

Ідею про заборону купувати енергоносії РФ підтримують країни Балтії та Польща, але Німеччина гальмує цей процес.

Очікується, що обговорення нових санкцій з боку ЄС проти Росії відбудеться у середу, 6 квітня.

Реклама

Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, кораблям агресора можуть заборонити використовувати порти ЄС. Планується накласти також низку індивідуальних обмежень.

"Сьогодні" вже розповідали, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв із РФ, і писали, що президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію допомогти Україні у війні проти Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти