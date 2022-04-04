Сильно збідніють? Як ембарго на нафту і газ із РФ позначиться на гаманцях європейців

Збитки європейських країн від повного заборони на імпорт енергоресурсів із РФ складе всього 0,2-0,3% від валового національного прибутку. Тобто, один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.
Про це пише видання Reuters.
Дані Ради економічного аналізу Франції показують, що повне ембарго було б "керованим" для економік ЄС.
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Вартість варіюватиметься в широких межах, ембарго також позначиться на економіках таких країн як:
- Литва;
- Болгарія;
- Словаччина;
- Фінляндія;
- Чехія.
Тим часом у Німеччині в Німеччині, у якої найбільша економіка в ЄС, удар по валовому національному доходу складе приблизно від 0,15% до 3% .
Франція, друга за величиною економіка блоку, буде серед країн, які найменше постраждають із економічними втратами у розмірі 0,15 – 0,3%, оскільки вона набагато менше залежить від імпорту енергоносіїв із РФ.
Що в Європі думають про нові санкції проти РФ
Ідею про заборону купувати енергоносії РФ підтримують країни Балтії та Польща, але Німеччина гальмує цей процес.
Очікується, що обговорення нових санкцій з боку ЄС проти Росії відбудеться у середу, 6 квітня.
Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, кораблям агресора можуть заборонити використовувати порти ЄС. Планується накласти також низку індивідуальних обмежень.
"Сьогодні" вже розповідали, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв із РФ, і писали, що президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію допомогти Україні у війні проти Росії.