Росіянам буде ще гірше? У ЄС планують більш рішучі санкції проти РФ

Країни Євросоюзу таки можуть наважитися на більш потужні економічні обмеження щодо Росії

У Європі рішуче налаштовані на відмову від нафти й газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

6 квітня мають намір зібратися посли країн Євросоюзу для обговорення чергових санкцій проти країни-агресорки.

За інформацією Financial Times, європейці таки можуть заборонити закупівлю російської нафти та газу.

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Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, кораблям агресора можуть заборонити використовувати порти ЄС. Планують накласти також низку індивідуальних обмежень.

У Європі тривалий час не можуть відмовитися від російської нафти та газу. Уже кілька тижнів відбуваються дискусії, серед країн-учасниць Євросоюзу є й прихильники РФ.

Ситуація з енергоносіями

На імпорт російської нафти явні заборони запровадили лише США та Велика Британія. Однак на біржовому ринку помітні тривалі коливання, а експорт чорного золота з країни різко скоротився.

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Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж за тиждень до цього.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв з Росії та заявив, що війна в Україні "робить усіх біднішими". Мовиться про подорожчання ресурсів у Європі та можливість втратити роботу працівникам компаній після запровадження ембарго.

Водночас світ готується до енергетичної кризи. Раніше ми розповідали про 10 способів знизити споживання пального.