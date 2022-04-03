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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Війна робить біднішими": чому Німеччина не відмовиться від нафти й газу з РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 квітня, 17:50
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Міністр фінансів Німеччини пояснив свою позицію щодо заборони російських енергоносіїв
Питання заборони російської нафти й газу залишається відкритим у Німеччині
Питання заборони російської нафти й газу залишається відкритим у Німеччині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Країни Євросоюзу ніяк не наважаться на відмову від російської нафти та газу й запровадження ембарго.

Зокрема, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримує заборону імпорту енергоносіїв з Росії, про що й сказав виданню Bild.

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Політик переконаний, що впливу санкцій уже достатньо, щоб вдарити по режиму Путіна. Водночас вони не повинні загрожувати стабільності Німеччини.

Дорожчі енергоносії

За словами Лінднера, війна в Україні "робить усіх біднішими", оскільки за ті ж ресурси з Росії потрібно платити більше. Водночас на опалювальний сезон 2022 – 2023 років німці шукають альтернативні джерела та нарощують резерви.

"Цю втрату добробуту не може компенсувати навіть держава", – заявив міністр.

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Німецький уряд продовжує підтримувати свої компанії, для яких є загроза існуванню, з огляду на санкції. Однак фінансування обмежене й надаватиметься тимчасово.

Позиція Німеччини

Після початку вторгнення в Україну, Німеччина в особі міністерки закордонних справ Анналени Бербок заявила про пакет якнайжорсткіших санкцій проти Росії. Таким стало покарання за порушення міжнародного правопорядку.

Підтримали за кордоном і українських біженців, яким продовжили безвізовий режим на пів року. Громадяни України без візи після 90 днів проживання в Німеччині, можуть отримати дозвіл на такий самий період.

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Окремі політики також досить різко висловлювалися щодо Володимира Путіна. Співголова соціал-демократів Ларс Клінгбайль назвав його військовим злочинцем.

Раніше ми розповідали, що країна залишається залежною від російського газу. Після кремлівської заяви про розрахунок рублями, відбулася розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Путіним, у ході якої останній запевнив, що контракти залишатимуться без змін.

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