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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Путін пішов ва-банк? Як Росія намагається не втратити лице у газово-рублевій виставі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 17:53
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Російський лідер вирішив зіграти свою рублеву виставу до кінця й продовжити брехати про постачання газу
Чи справді "недружня Європа" платитиме за газ в рублях?
Чи справді "недружня Європа" платитиме за газ в рублях? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

31 березня Володимир Путін підписав анонсований тиждень тому указ про розрахунок з "недружніми країнами" в рублях за російський газ. Документ набере чинності з 1 квітня.

Як повідомив "Інтерфакс", для отримання блакитного палива з РФ країни Євросоюзу змушені будуть відкрити рахунки в російських банках, інакше постачання енергоносіїв призупинять. Такі дії глава Кремля назвав "кроком до фінансового суверенітету Росії".

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Однак "довгостроковий" путінський план передбачає лише оплату в рублях за постачання "Газпромом" по трубопроводах. Розрахунок відбуватиметься в Газпромбанку. А дозволи на оплату в іншій валюті видаватиме спеціальна комісія.

За інформацією "Європейської правди", країни ЄС надалі платитимуть в євро, а Газпромбанк сам конвертуватиме їх в рублі. Після цього на Мосбіржі продаватимуть отриману валюту.

На тлі заяв Росії підскочила й вартість газу на європейській біржі. За даними ICE, ціна зросла майже до 1400 доларів за тисячу кубометрів.

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Біржові ціни на газ знову підскочили
Біржові ціни на газ знову підскочили / Фото: скріншот

Реакція на ситуацію

Щойно Путін лише оголосив свою нову ідею-фікс, відбулася розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з кремлівським лідером. У РФ його запевнили, що для європейців у системі оплати нічого не зміниться.

Шольц заявив, що в будь-якому випадку оплата відбуватиметься й надалі в євро та доларах, як це прописано в контрактах. Водночас до кінця 2022 року Німеччина планує усунути залежність від російських енергоресурсів.

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Росія постачає до Європи газу на суму майже 9,75 мільярда доларів на місяць, за підсумками січня 2022 року. Газпром перекачав понад 7 мільярдів кубометрів газу до 20 країн ЄС, зокрема Австрії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Естонії, Польщі.

Країни G7 також категорично відмовились платити Росії за газ в рублях. Міністерка оборони Австрії Клаудія Теннер заявила, що європейці мають єдину позицію щодо цього.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що спробою ввести оплату за газ рублями, Росія йде ва-банк. Це порушення умов ринку та логіки заради порятунку "дерев’яною" валютою.

"Захід зараз має відповідати максимально жорстко – відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх", – наголосив Єрмак.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо не буде оплати за газ в рублях, не буде й блакитного палива у Європі. Напередодні німецькі офіси "Газпрому" обшукали та запідозрили у свідомому завищенні цін на газ.

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